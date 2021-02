Bomba a Sanremo, Amadeus ha fatto fuori Albano, il retroscena choc: “Ecco perchè mi ha escluso”. Fan increduli, lui furioso

Ormai è ufficiale, il Cts ha approvato il protocollo organizzativo e sanitario Rai. Il Festival di Sanremo, dunque, si farà e si svolgerà dal 2 al 6 marzo, ovviamente senza il pubblico in sala. Un cast davvero promettente quello di quest’anno con cantanti di spessore come Fedez, Francesco Renga, Ermal Meta e tanti altri. C’è anche, però, chi ha dovuto ingoiare un bel boccone amaro. Stiamo parlando di Albano che, in un’intervista rilasciata a Di Più, ha dichiarato di aver presentato senza successo una canzone scritta da Depsa, l’autore della canzone Champagne di Peppino di Capri.

Il suo brano non è stato scelto, evidentemente a favore di altri. Il cantante voleva partecipare alla kermesse da solo, senza Romina Power, ma qualcosa è andato storto. Questo “rifiuto” ha destato un po’ di perplessità in Albano che ha colto l’occasione per ricordare che lui di Sanremo ne ha fatti ben quindici. Il 78enne non ha il dente avvelenato per l’esclusione ma, al contrario, ha ammesso di aver inviato il suo brano quando pensava che ci potesse essere un Festival “normale”.

Con il senno di poi, non l’avrebbe fatto perché, in questo caso, la regola dello “show must go on” per lui non dovrebbe vale: “Tornando indietro, non lo rifarei. Detto questo, glielo ripeto: il fatto che Amadeus abbia rifiutato la canzone non c’entra nulla con il fatto che secondo me bisognerebbe rimandare”. Albano ha sottolineato che ci troviamo dinanzi ad una sofferenza molto grande che coinvolge molteplici persone in Italia e nel mondo.

Per Albano il Festival di Sanremo si dovrebbe rimandare: spazio a serate speciali dedicate alla kermesse

Il cantante ha invitato tutti a non considerare il Festival di Sanremo come un programma televisivo. Per il leone di Cellino San Marco va considerato come un vero e proprio momento di partecipazione, sia per gli artisti sia per il pubblico. “Una partecipazione che adesso non può esserci. Lo chieda a Diodato, l’ultimo vincitore, se non è stato penalizzato dal Covid. Doveva raccogliere i riconoscimenti e i frutti del suo trionfo e invece non ha avuto quasi nulla” Ha infatti spiegato Albano

Secondo Albano il Festival non dovrebbe essere cancellato, ma semplicemente rimandato come hanno fatto a Cannes, per il Festival del cinema, o a Rio con il Carnevale. La cosa migliore per il compagno di Loredana Lecciso sarebbe dedicare tre o quattro serate speciali a tutto il repertorio di Sanremo e a tutta la sua storia. Al momento però non ci sono cambiamenti in vista: il Festival di Sanremo è stato infatti confermato da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo 2021. Amadeus salirà sul palco dell’Ariston in compagnia di: Zlatan Ibrahimovic, Elodie, Achille Lauro, Matilda De Angelis, Naomi Campbell. Seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

