bomba-a-uomini-e-donne,-arriva-il-nuovo-tronista-e-scoppia-il-caos:-“cacciatelo-dal-programma”,-fan-sotto-choc,-mai-successo-prima

A Uomini e Donne c’è aria di novità, ma già sono scattate delle polemiche riguardo il nuovo tronista che prenderà il posto di Gianluca De Matteis. La trasmissione diretta da Maria De Filippi su Canale 5 è sempre fonte di scandali e pettegolezzi e va avanti con successo da moltissimi anni. Sono molte le persone che hanno trovato l’amore tra una esterna e l’altra, così come molte altre hanno invece trovato il loro posto all’interno del piccolo schermo. Le personalità scelte dalla redazione sono sempre diverse ma anche capaci di far parlare di se.

Sarebbe questo il caso del presunto nuovo tronista di Uomini e Donne, che si è attirato le critiche addosso ancor prima di entrare a Uomini e Donne. Si tratterebbe di un ex tentatore di Temptation Island, che durante il programma aveva corteggiato Anna Bossetti: Carlo Siano. Un bellissimo ragazzo con un carattere molto forte che sicuramente sarebbe fonte di attrazione per moltissime corteggiatrici. Non fosse che Carlo ha una vera e propria passione per la caccia e non ne fa segreto. Lo sport è legale in Italia ma è giudicato malissimo dagli animalisti e non solo.

La colpa di Carlo Siano è stata quella di pubblicare una fotografia di un cinghiale ucciso da lui stesso. Si è subito scatenata la reazione del web e sono stati molti i commenti negativi sotto il post pubblicato su Instagram, che successivamente è stato rimosso. Prima di eliminare la cruda fotografia, Carlo Siano ha risposto a molti follower in malo modo, ricordando la sua libertà di pubblicare ciò che vuole, considerando anche che l’attività svolta è completamente legale. Ugualmente, molti fans di Uomini e Donne hanno taggato direttamente gli opinionisti del dating show per chiedergli di non inserire in trasmissione un personaggio del genere.

A intervenire in particolar modo nel criticare Carlo Siano è stato Amedeo Venza. L’influencer ha pubblicato sulle sue stories lo screenshot con le risposte arroganti ai commenti dei follower date dal nuovo presunto tronista di Uomini e Donne, commentando: “Ditemi se è normale vedere certa gente in tv” e non mancando di taggare Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne. Le accuse non sono però passate inosservate e Carlo Siano ha reagito con parole molto forti, pubblicando una storia di rimando rivolta proprio ad Amedeo Venza. Le battaglie ormai sono a colpi di Stories.

Ma vediamo che ha scritto: “Ditegli a quel pesce cane con gli occhiali, che se ha problemi mi venga a parlare di persona! Non lo so, forse è geloso perché vorrebbe stare al posto del cinghiale. Ditegli anche che la caccia è consentita in Italia” ha scritto Carlo Siano sul suo profilo social. Nonostante abbia eliminato la foto incriminata da Instagram, il tentatore di Temptation Island non sembra affatto pentito e ha asserito che vorrebbe pubblicarne a breve un’altra. La storia del povero animale arriverà sicuramente alle orecchie di Maria De Filippi e il suo staff, e ci domandiamo se influirà sulla scelta di averlo come tronista a Uomini e Donne.