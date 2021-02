bomba-a-uomini-e-donne,-la-coppia-scoppia-subito.-lei-lo-lascia-dopo-la-scelta,-lui-beccato-sul-sito-di-incontri

Una coppia, da poco nata negli studi di Uomini e Donne, si è appena lasciata a sorpresa: ecco il triste annuncio. La coppia si è appena lasciata, lasciando tutti di stucco. I due, infatti, avevano lasciato il programma felici e abbastanza sicuri della propria scelta. Una volta usciti dalla trasmissione, però, la loro storia d’amore non ha spiccato il volo. Stiamo parlando di Sara Sottil e Alessio Scherillo, coppia nata nel trono over. I due, poco tempo fa, esattamente poco prima di natale, hanno annunciato in studio di voler abbandonare il programma. Sembravano felicissimi, eppure la loro storia d’amore è terminata poco dopo.

Sara, la dama del trono over di Uomini e Donne ( quella che fece la dichiarazione d’amore ad Armando con tanto di palloncini) sul suo account Instagram, ha commentato la fine della storia d’amore con Alessio: “Non è andata nel migliore dei modi. Qui mi stoppo e non voglio dire altro. Come dice lui siamo molto diversi. Io ho avuto il Covid-19 e non ci siamo visti per un periodo, anche se mi è stato vicino. Fatico ancora a parlare di questa storia, perchè mi fa ancora male. Ci ho creduto davvero, ci speravo. Continuo a volergli bene, non riesco a volergli male“.

Lui beccato sul sito di incontri da Deianira Marzano

Ma c’è un retroscena sull’ex coppia di Uomini e Donne coppia che getta ombre proprio sul cavaliere. Solo qualche giorno dopo la scelta la nota influencer Deianira Marzano scriveva proprio sulle pagine di Più Donna: “Bhe sono venuta a conoscenza di qualcosa che potrebbe far cambiare idea a Gianni e a tutti i fan di Uomini e Donne. Alessio, infatti, evidentemente voleva stare lontano dalle telecamere ma non da quella del suo cellulare, sarà’ un po’ confuso? oppure ha preferito lasciare la trasmissione prima che qualcuno svelasse tutti gli altarini?”

Infatti molti utenti se lo stanno domandando da quando a pochi minuti dalla scelta hanno scoperto che Alessio è iscritto al famoso sito di incontri loovo, un sito dove chi si iscrive cerca amicizia, compagnia, amore, e quant’altro. Tra l’altro la cosa divertente (diciamo) è che la foto profilo non lascia dubbi, mostrando in bella vista il bage con il nome, proprio quello che generalmente tutti i partecipanti di Uomini e Donne indossano in trasmissione. Ma come mai, caro Alessio, usi la foto con il bage? Forse per atteggiarti che sei un “famoso”partecipante della trasmissione?

O perchè pensi di “acchiappare” di più mostrandoti come un personaggio famoso e facendo leva sulle donne che sono presenti su lovoo? Ma ancora più grave è che molti utenti del web hanno addirittura assistito ad alcune dirette che continua a fare sul quel sito anche dopo la fatidica scelta di vivere un rapporto fuori con Sara, riportando le sue parole “non mi sono dichiarato innamorato perché se bon dovesse funzionare ritornerò’ a Uomini e Donne”! Ma La povera Sara? Dove la mettiamo? ma tutt’appost? Non mi sembra ci sia molto rispetto e considerazione da “vero uomo” in questi video, fatti tra l’altro su un sito di incontri. Ma poi dove vuoi tornare Alessio? ti auto inviti in trasmissione nel caso non andasse bene solo per dare speranza alle donne che sono su lovoo? O perché ci hai ripensato ed era meglio la visibilità?

E poi resta l’ultimo quesito a cui il cavaliere di Uomini e Donne dovrebbe rispondere: “come maiiiii tu Alessio mentre frequentavi la trasmissione eri serenamente iscritto ad un sito di incontri?” Non e’ proprio corretto nei confronti di nessuno, non solo delle Dame del parterre femminile, ma anche delle donne che sono su questi siti e cercano magari una compagnia. Di certi uomini veramente non ci si può fidare bisognerebbe avere un detective ogni volta che ne conosci uno prima di prendere in considerazione una scelta! Anzi meglio fare un controllo dettagliato su vari lovoo badoo e grinder! Se vuoi vedere le foto guarda qui.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

L’articolo Bomba a Uomini e Donne, La coppia scoppia subito. Lei lo lascia dopo la scelta, Lui beccato sul sito di incontri proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.