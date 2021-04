Bomba ad Amici, Aka7even nel triangolo amoroso di C’è Posta per te. Il cantante era l’altro nello show della De Filippi

Aka7even di Amici si ritrova al centro di un triangolo amoroso portato a C’è Posta per Te nel 2020. A darne notizia, il sito Very Inutil People, ripreso poi anche da Novella 2000. Non sarebbe la prima volta che il nome del cantante viene fatto in un programma di Maria De Filippi. Anche se non aveva partecipato attivamente allo show del sabato sera, con molta probabilità era proprio lui la causa del litigio tra due fidanzati. A richiedere l’aiuto della trasmissione era stata una ragazza, Lucia, che voleva riconquistare il suo fidanzato Orlando. I due abitano vicino Pompei, così come Luca.

La storia dei due fidanzati è stata messa in crisi quando hanno conosciuto un gruppo di tre amici che aspiravano a diventare cantanti. Il trio era comporto da Luca, Ciro e Rosalba. A quel punto Orlando comincia a fare da manager ai nuovi amici, e quindi a frequentarli sempre più spesso. Secondo quanto riportato a C’è Posta per te, Lucia avrebbe intrapreso una relazione clandestina con Ciro, mettendo in crisi il suo rapporto. Rapporto che era determinata a riconquistare facendo chiamare il fidanzato dai famosi postini e dedicandogli il suo amore davanti a tutta Italia.

Oggi spunta fuori un’altra versione della storia. Secondo il sito, il nome di Ciro era stato fatto solo per coprire Luca in arte Aka7even, il cui percorso musicale già stava prendendo una giusta linea. Per non compromettere la reputazione del cantante, così, Lucia avrebbe deciso di fare il nome di Ciro al suo posto. Se questa sia o meno la verità, ancora non ne siamo a conoscenza. Quel che è certo è che il componente del trio è proprio l’alunno che vediamo esibirsi ogni sabato sera su Canele 5 ad Amici, guidato dalla sua insegnante, la Pettinelli, che tutto ha puntato su di lui.

Sul web gira infatti un video di Luca, Ciro e Rosalba che cantano insieme. Il video è stato pubblicato più di una volta proprio da Orlando, il ragazzo tradito che ha partecipato a C’è Posta per Te. Sicuramente quando Aka7even scoprirà il gossip chiarirà quello che è accaduto l’anno scorso. Intanto il ragazzo è molto impegnato per il serale di Amici, le cui sfide diventano sempre più difficili. Dopo le prime eliminazioni, in gara sono rimasti gli artisti che hanno maggiormente conquistato i tre giudici: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Aka7even intanto è molto provato dall’eliminazione di Martina Miliddi, la ballerina che tanto ha fatto discutere durante il suo percorso ad Amici. I due si sono fidanzati, ma la loro storia è stata rocambolesca. La ragazza lo ha lasciato una prima volta quando è scoppiata la passione con un altro allievo ballerino, Raffaele. E’ stato in quell’occasione che Luca ha avuto l’ispirazione per scrivere Mi manchi, il suo brano che ha avuto più successo. La loro storia è poi ripresa, ma ugualmente non ha avuto un lieto fine, con il cantante che ha osservato in disparte l’uscita dalla casetta della sua ex. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

