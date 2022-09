Bomba ad Amici, Ecco chi è il fidanzato di Alessandra Celentano. Zerbi confessa: “Lo conoscete tutti. E’ proprio lui”

Il nuovo palinsesto Mediaset è partito con una nuova stagione proprio nel weekend. In particolare, domenica è iniziato Amici 22, l’amatissimo talent show di Maria De Filippi che va in onda da circa vent’anni riscuotendo sempre un enorme successo. Tra i banchi dei prof abbiamo ritrovato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, Arisa ed Emanuel Lo. La puntata è iniziata con l’ingresso e i saluti della padrona di casa ma anche con delle rivelazioni e scherzi.

Tra i prof più veterani di Amici, rientrano, senza dubbi Rudy e Alessandra Celentano. Proprio nei confronti di quest’ultima Maria De Filippi ha iniziato un battibecco scherzoso come suo solito. Le due, pur scontrandosi spesso, sono, in realtà, molto legate e il loro rapporto è caratterizzato proprio da frecciatine e provocazioni. Quasi ogni anno, alla puntata di apertura del talent, Maria è solita chiedere ai suoi collaboratori e coach come sia andata l’estate. In particolare, più volte ha chiesto alla Celentano se avesse trovato l’amore.

Nel corso degli anni la risposta della maestra di danza classica ad Amici è stata sempre negativa con annesse battute della De Filippi. Quest’anno, invece, sembra che qualcosa sia cambiato. Maria, dopo aver adulato la Cuccarini, quasi come a voler fare un dispetto alla Celentano, si è poi rivolta a lei chiedendole: “Cosa hai fatto in vacanza? Ti sei fidanzata?”. Il tutto contornato da risate fino a che la riposta ha lasciato spiazzati tutti. “Si mi sono fidanzata”. Maria, incredula, ha controbattuto con : “Davvero? Con chi?”.

Alessandra, chiaramente, non ha voluto rivelare di chi si tratta. C’è stato, infatti, un silenzio tombale dopo la domanda di Maria tanto che, ancora incredula ha chiesto: “Lui lo sa?”. La De Filippi, ha continuato a prendere in giro il suo bersaglio preferito ad Amici che, però, dal suo canto l’ha spuntata con “Lui lo sa”. A quanto pare, dunque, questo fidanzato misterioso esiste davvero e, forse, anche prima di questa estate. La Celentano, però, essendo molto riservata e concentrata molto solo sul suo lavoro, molto probabilmente vuole tenere spenti le luci dei riflettori sulla sua vita privata.

Dal suo canto, Maria, essendo molto legata alla maestra e conoscendola da tanti anni, sicuramente andrà in fondo a questa vicenda. E se il nome non verrà svelato, a patto che esista davvero, probabile che a pensarci saranno i paparazzi o i giornalisti. Già nella passata edizione, infatti, Rudy Zerbi aveva svelato che la Celentano è fidanzata con qualcuno della scuola. Mesi fa insomma già se ne parlava, in quella occasione c'è stato un sorriso della maestra che lasciava intendere qualcosa. Non ci resta che attendere il fatidico nome della nuova fiamma della maestra più temuta d'Italia.

