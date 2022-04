Bomba ad Amici, Fatto fuori il giudice all’improvviso. Ecco chi ha messo Maria al suo posto. Fan sotto choc

Sabato 2 aprile Stash non sarà presente alla puntata di Amici in qualità di giudice e al suo posto ci sarà Sabrina Ferilli. Il cantante infatti si è beccato il Covid-19, che lo costringerà a rimanere in quarantena non si sa per quanto tempo. Maria De Filippi è subito ricorsa alla sua amica di sempre, che mai manca nei suoi programmi almeno per una puntata. La vediamo come ospite a C’è posta per te, come esponente del pubblico a Tu sì que vales, e interviene sempre al serale di Amici. Solo a Uomini e Donne, per il momento, non l’abbiamo ancora vista scendere dalle famose scale.

Così per la prossima puntata i voti saranno sicuramente differenti dal solito. La sorte dei giovani talenti infatti è tutta nelle mani dei tre giudici, che decidono chi promuovere e chi far fuori. Il cambiamento in giuria potrebbe determinare anche un esito differente della votazione che porta all’eliminazione di ben due allievi di Amici, uno a inizio puntata e uno alla fine. Le anticipazioni dicono che è stato eliminato John Erik, ballerino di nazionalità orientale che è stato scelto dalla Peparini e che è entrato a far parte della scuola di Maria De Filippi soltanto da pochissimo tempo.

Il pubblico in sala pensa sempre a farci sapere quale dei giovani talenti viene eliminato in prima serata. Per la seconda eliminazione, invece, Maria De Filippi ha fatto in modo di mantenere il riserbo. I due contendenti infatti vengono rimandati in casetta e soltanto lì interviene la voce della presentatrice a parlare con loro e svelare chi deve lasciare immediatamente il programma. In questo modo il pubblico in studio non assiste all’eliminazione e non può riportarla ai vari giornali. Ugualmente, siamo a conoscenza di quali dei due allievi sono arrivati al ballottaggio.

Per la puntata che andrà in onda il 2 aprile si tratta di Leonardo e Nunzio. Il primo è il ballerino di danza classica di Alessandra Celentando; il secondo è il ballerino di latino americani che ha preso il posto di Christian, che ha dovuto lasciare la scuola di Amici per problemi di salute. Raimondo Todaro ha riaccolto il ragazzo nonostante questo avesse fatto delle dichiarazioni negative su di lui sui social, dopo essere stato squalificato dalle graduatorie per entrare nella scuola. Oggi il giovane siciliano è di nuovo in gara e si sta facendo conoscere non soltanto per le sue doti artistiche, ma anche per la sua simpatia.

Preso di mira da Alessandra Celentano, ha deciso di rispondere a modo suo alla maestra che ha sempre da ridire su tutti. Durante la settimana, ha preparato per lei dei tutorial in cui le spiega altri aspetti della danza, in particolare dello stile da lui ballato. Tutorial che sono stati mandati in onda da Maria De Filippi durante il serale di Amici e che hanno scatenato l’ilarità di tutti, maestra compresa, che lo ha ritenuto molto divertente. Anche quest’anno i professori sono i protagonisti principali con le loro scaramucce, e ogni volta siamo in attesa di vedere le sfide tra la coppia Todaro-Cuccarini e la coppia Celentano-Zerbi.

