Bomba ad Amici, la moglie di Amadeus diventa professoressa di danza. Ecco chi fa fuori Maria ad un passo dal serale. Fan sotto choc

Giovanna Civitillo ha ammesso che potrebbe essere lei la nuova giudice del serale di Amici di Maria De Filippi. Lei è la moglie di Amadeus ed è diventata una vera e propria first lady. Suo marito è salito sul palco dell’Ariston quest’anno per la terza volta, ma è stata proprio questa edizione a consacrarlo come uno tra i presentatori più ammirati dell’importante kermesse. Più disinibito e a suo agio, non ha mantenuto la solita compostezza e si è lasciato andare a battute e risate, con gli ospiti che come sempre lo hanno preso in giro. E il nome di Giovanna è stato tirato in ballo più di una volta.

Adesso si vocifera di una sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma Giovanna Civitillo è stata già protagonista del Festival di Sanremo. Sono molti i personaggi giungi sull’importante palcoscenico ad aver fatto il suo nome. E i suoi abiti sgargianti sono risaltati molto di più nella prima fila (non potremo mai dimenticare quello giallo della prima serata). Non solo, lo stesso Amadeus ha voluto darle la sua importanza, omaggiandola con un bacio e correndo da lei per ringraziarla di stargli accanto e di renderlo felice. Insomma, quest’anno la kermesse ha celebrato anche il loro amore.

Non tutti lo sanno, ma Giovanna Civitillo, pur rimanendo al fianco di Amadeus senza voler apparire in prima persona, ha alle spalle una lunga carriera televisiva. Proprio per questo c’è chi vorrebbe vederla di nuovo sul piccolo schermo, magari come giudice di Amici di Maria De Filippi. La sua carriera è iniziata nel lontano 1996 partecipando come ballerina in diversi programmi Rai come Fantastica Italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne, Domenica In, poi dal 2002 al 2006 è stata tra le ballerine e vallette de L’eredità. Nel quiz di Rai1 la Civitillo ottiene un ruolo che entrerà negli annali della televisione.

Parliamo cioè di quello che anticipa il gioco de la “scossa”, preceduto dall’indimenticabile mossa di bacino. In quegli anni ha poi partecipato ad altri programmi, come I raccomandati, condotto da Carlo Conti e figura in un episodio di Camera Cafè nel 2012. Mentre nel 2018 è stata ospite fissa di Detto Fatto e ha ricoperto un ruolo in una puntata della fiction “L’allieva”. Oltre che in Rai è comparsa anche in alcune produzioni Mediaset come “Avanti un altro” di Paolo Bonolis. Inoltre affianca sempre il marito nelle sue trasmissioni, come nella prima serata di Rai2 con lo show “Stasera tutto è possibile”. Ma adesso potremmo vederla ad Amici di Maria De Filippi.

La prima passione di Giovanna Civitillo, infatti, è stata la danza classica. Lei stessa, intervistata da Tele Sette, ha ammesso di sentirsi molto portata per quel ruolo. “Più che l’insegnante potrei fare la giudice. Lo guardo con mio figlio José e anticipo sempre quello che dirà la Celentano”. Sembra una richiesta vera e propria e bisogna solo aspettare per vedere se Maria De Filippi l’accoglierà. L’anno scorso la giuria di Amici è stata formata da un triangolo che ha funzionato benissimo: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. E’ evidente però che ci manca una donna.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba ad Amici, la moglie di Amadeus diventa professoressa di danza. Ecco chi fa fuori Maria ad un passo dal serale. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.