Bomba ad Amici, “Rosa raccomandata”, L’ex Prof confessa tutto. Scoperto il fidanzato segreto e famoso. Ecco chi è

Amici 2021, c’era grande attesa per conoscere i nomi dei vincitori del Premio Tim. C’erano in lizza diversi partecipanti per decidere chi avrebbe dovuto primeggiare sia nella categoria canto che ballo. Ed i trionfatori si sono assicurati 5mila euro ciascuno, con Pippo Baudo a fare da giurato d’eccezione. Chi è ad essersi assicurato il premio in palio? Tra i cantanti ha vinto Tancredi, invece nel ballo ecco che il successo finale ha arriso a Rosa.

Tutti e due sono inclusi nella squadra di Amici, capeggiata da Lorella Cuccarini ed Arisa. Certo è che non sono mancate le polemiche. Difatti Pippo Baudo ha espresso la propria preferenza per Rosa, ma a molti telespettatori di Amici 2021 non sono piaciute le modalità alle quali il conduttore televisivo siciliano ha fatto ricorso. C’è chi ha accusato apertamente l’84enne di avere voluto favorire la Cuccarini, che negli anni ’80 poteva annoverarsi tra le sue scoperte.

Amici 2021, critiche feroci per la scelta di fare vincere Rosa

Il pubblico si è espresso con commenti sostanzialmente negativi proprio verso Rosa ed anche nei riguardi della stessa Cuccarini, non risparmiando neppure Martina. Anche il parere di Mia Molinari, ex docente di Amici, nei confronti della Cuccarini e di Martina è sostanzialmente negativo, ( lo potete leggere in alto ) e lei giustifica perché Come spesso accade, il pubblico è sovrano almeno nelle opinioni quando questo non accade nelle scelte. Ma è altrettanto frequente assistere a delle situazioni in cui viene calcata troppo la mano e si perde il controllo della situazione.

Perché un semplice commento in disaccordo può lasciare facilmente adito agli haters per lasciarsi andare ad offese, insulti o giudizi comunque non consoni a quelli che dovrebbero essere invece i toni di una discussione civile. Nonostante tutto, sia Rosa che Martina, come anche la Cuccarini a suo tempo, hanno dato modo di dimostrare quelle che sono le rispettive competenze. Per fortuna non manca anche chi ha espresso sostegno e solidarietà nei loro confronti. Rosa Di Grazia è una delle allieve dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Adesso è legata al compagno di banco Daddy, ma fino a qualche mese fa era fidanzata con un altro ragazzo. Ecco di chi si tratta. Tutti concordano nel dare lo stesso giudizio.

L’ex fidanzato di Rosa

Rosa è sicuramente una delle allieve più discusse di questa edizione di Amici. Secondo il parere di Alessandra Celentano non merita il Serale perché deve ancora perfezionare la sua tecnica di ballo. Dalla parte sua, invece, ha Lorella Cuccarini che vede in lei un enorme potenzialità da far emergere con un costante lavoro. Sul web alcuni danno ragione alla prima mentre altri alla seconda. A prescindere da tutto è sempre al centro dell’attenzione in un modo o nell’altro. Di recente, per esempio, gli utenti social hanno avuto modo di vedere il suo ex fidanzato: Filippo Bianchi. Ecco alcune informazioni sul suo conto.

‘La storia più incredibile che io conosco’

Sul profilo privato Instagram di Rosa c'è uno scatto di coppia che risale all'otto settembre prima di iniziare Amici. E' stato fatto a Danny's point, un ristorante e stabilimento a Santa Marinella (località del capoluogo campano). In quel periodo non mancavano delle dediche romantiche. Ma chi è Filippi? pare sia un noto agente televisivo e che lavori da tempo nel mondo della tv. Tutti sono concordi nel dire che è dotato di una bellezza disarmante, confermata da alcuni scatti artistici. I più curiosi, in seguito a delle ricerche, hanno scoperto che ha anche partecipato a una puntata del programma I soliti ignoti. "Sviluppa imprese online che hanno deciso di collocarsi sul web per avere visibilità e farsi conoscere", con queste parole è stata descritta la sua attività professionale da Amadeus.

L’articolo Bomba ad Amici, “Rosa raccomandata”, L’ex Prof confessa tutto. Scoperto il fidanzato segreto e famoso. Ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.