bomba-ad-amici,-scoperto-il-flirt-del-ballerino-con-la-professionista-“e’-ancora-lei,-francesca-tocca”.-fan-sconvolti

Francesca Tocca e i suoi flirt ad Amici sono spesso al centro dei rumors. E’ appena cominciato il serale e la ballerina professionista di latini fa già parlare di se. Secondo i suoi follower starebbe nascendo infatti un feeling con una new entry nel cast degli insegnanti della scuola per giovani talenti. Si tratta di Jonathan Jenyrin: proprio con lui la Tocca ha pubblicato delle fotografie, sulla sua pagina Instagram, che li ritraggono mentre ballano insieme in momenti di intensa passione. Gli stessi scatti sono stati poi condivisi sulla pagina social del ballerino, lasciando libera strada ai pettegolezzi.

Non sarebbe la prima volta che Francesca Tocca trova un compagno dietro le quinte di Amici. Nonostante il suo matrimonio con Raimondo Todaro, famosissimo insegnante a Ballando con le Stelle, durante l’ultima edizione la ballerina si è data da fare. In quel caso il feeling è nato con un concorrente, Valentin, entrato nella scuola di Maria De Filippi proprio per il ballo. La loro relazione, tenuta nascosta per molto tempo, ha destato moltissime polemiche, soprattutto perché lei era ancora impegnata nel matrimonio col ballerino siciliano, col quale ha avuto anche una figlia.

I pettegolezzi hanno instillato il dubbio in Raimondo Todaro e il matrimonio è finito male, tra gossip e probabili tradimenti. Nonostante questo, i due hanno deciso di mantenere un buon rapporto per il bene della figlia e oggi dichiarano di rispettarsi a vicenda. Mentre da un lato le nozze andavano a monte, dall’altro la storia nata ad Amici procedeva a gonfie vele e dopo la fine della trasmissione Francesca Tocca ha deciso di condividerla con i suoi follower. La ballerina ha pubblicato delle foto sulla sua pagina Instagram proprio con Valentin, mentre erano in vacanza insieme.

Sembra che sia questo il modo che Francesca Tocca utilizza per ufficializzare i suoi flirt e fidanzati e gli scatti pubblicati con Jonathan hanno incuriosito tantissimo i suoi fans. Nonostante questo, c’è chi la critica e non tutti i commenti sono positivi. “Sarebbe un film già visto” dicono in molti, che non credono all’inizio di una relazione stabile e duratura. Del resto, la storia con Valentin iniziata ad Amici è durata ben poco e, come le piace fare, la Tocca lo ha annunciato via social: “Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po’ di rispetto per me e per lui“.

Valentin non ha commentato e ha continuato il suo percorso nel ballo. Francesca Tocca è invece ritornata nella scuola di Amici e attualmente è alle prese con il serale, in qualità di professionista per i latini. Quest'anno la categoria è rappresentata da Martina, molto criticata da Alessandro Celentano. Per il momento la ragazza resiste, nonostante le sfide cui viene sottoposta. La prima puntata del serale ha infatti visto l'eliminazione di due cantanti, Gaia ed Esa. Il gruppo dei ballerini è ancora intatto ma la ragazza ha ricevuto un guanto di sfida e dovrà scontrarsi con Serena.

