bomba-al-grande-fratello,-da-concorrente-a-presentatrice,-chi-fa-le-scarpe-a-signorini

Francesca De André sembra sognare ad occhi aperti. Il motivo? In una recente intervista concessa al portale Leggo, l’ex gieffina di Barbara D’Urso ha rivelato che rifarebbe il Grande Fratello, ma non come concorrente bensì solo da conduttrice al posto di Signorini.

“Grande Fratello? Diciamo che essendo un grande programma dico che mi piacerebbe condurlo”, ha fatto sapere la nipote del compianto Fabrizio De Andrè. Poi la ragazza ha aggiunto anche: “Rifare il GF? Ci penserei, dovrebbero convincermi in qualche modo. Sarei contenta anche come opinionista”.

Le dichiarazioni su L’Isola e Ballando con le Stelle

Intervistata dal portale Leggo, Francesca De Andrè in merito a L’Isola dei Famosi. programma a cui ha partecipato dieci anni fa solo per una settimana, l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto anche: “In certe condizioni, tipo l’Isola, da sola non ti ci metti. L’Isola è stata dura perché pioggia torrenziale per giorni con 99% di umidità. Io sono durata come un gatto in tangenziale. Un’esperienza però che rifarei”.

In conclusione, l’opinionista di Barbara D’Urso ha detto: “mentre la concorrente la farei molto volentieri a Ballando. Peccato per lei perché Milly Carlucci come tutti ben sanno nel suo talent show non prende concorrente che arrivano da altri reality.

Francesca De André: le dichiarazioni su L’Isola dei Famosi

Tempo fa, in un’intervista concessa al portale web TvBlog, Francesca De Andrè ha parlato de L’Isola dei Famosi, il reality show a cui ha partecipato nel 2011 quando ancora veniva trasmesso su Rai Due e non Canale 5.

“E’ stata una scelta fatta con il coltello tra i denti perché tutta la mia famiglia era contro di me, tranne mia madre. Volevo una situazione al limite. Puntavo all’estremo e l’ho fatto in primis per l’esperienza di vita che ti offre. Mi piaceva l’idea di trovarmi in una situazione lontana dalla mia quotidianità e a tutto quello che sono abituata. Nell’isola sei a nudo, senza maschere. Trovarmi al limite della sopportazione è quello che cercavo. Non sono partita pensando ad un dopo lavorativo. Ho preso L’Isola come esperienza e stop. E’ ovvio che tutto le proposte che potrebbero arrivare ora sono certamente ben accette. Sono ben disposta a valutarle tutte”, ha concluso l’ex gieffina.

