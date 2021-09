Bomba Albano E Loredana, dopo 20 anni la separazione. Un fulmine a ciel sereno. Albano distrutto: “Colpa di Loredana”

In casa Carrisi a breve cambieranno molte cose. I giovani Biso e Jasmine sono pronti per andare all’Università, che inizierà a breve. Albano e Loredana Lecciso quindi rimarranno soli. I figli della coppia, infatti, hanno deciso di trasferirsi a Milano per intraprendere gli studi. E’ giunto il momento per la famiglia di separarsi. Non possiamo fare altro che domandarci come andranno le cose tra la coppia una volta rimasta sola. Negli anni, più e più volte i due hanno litigato, anche in televisione. La show girl ha spesso minacciato di chiudere le porte della sua casa al compagno. Una storia travagliata che agli italiani non sempre è piaciuta.

Sembra però che adesso le cose siano cambiate e che Loredana Lecciso e Albano Carrisi siano pronti ad affrontare la grande età con serenità. Non solo, finalmente la show girl sta conquistando il cuore dei fans del cantante, che spesso la proteggono dalle frecciate social della sua competitor, Romina Power. La loro sembra una base solida anche per affrontare questo periodo difficile. Quando i figli lasciano la casa familiare, infatti, si va incontro a sofferenza e solitudine che non sempre il partner riesce a colmare. E tra i mille impegni lavorativi di lui, immaginiamo una lei sola e triste ad aspettarlo.

Ma le cose non sono proprio così. Loredana Lecciso ha ammesso più di una volta che il segreto della relazione tra lei e Albano fosse proprio quello di tenersi, ognuno, i propri spazi. Che sicuramente la show girl riempirà a modo suo. Certo, la partenza di Jasmine e Bido lascerà sicuramente un vuoto. Del resto, sappiamo anche che la show girl è una madre molto ansiosa e pressante. Parole di Jasmine, che l’anno scorso si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo partecipando a The Voice Senior insieme al suo papà, in veste di giurata e coach. Solo l’inizio di quella che la ragazza vorrebbe diventasse una lunga carriera televisiva.

Jasmine da Albano Carrisi ha preso l’amore per il canto, ma anche quello per il successo. Il suo sono è quello di diventare famosa, ma allo stesso tempo ha deciso di coltivare anche un piano B. Per questo la ragazza vuole continuare gli studi e conseguire una laurea. Intante, sono già molte le interviste che l’hanno vista protagonista, nelle quali si parla spesso del rapporto con la madre. La piccola di casa ha sempre affermato che Loredana Lecciso è una mamma un po’ ansiosa, che la chiama in continuazione, a volte anche troppo, riuscendo inoltre a far agitare anche lei.

Come quando, prima di ogni puntata di The Voice Senior, arrivava ufficialmente la sua chiamata per farle il terzo grado su trucco, parrucco e outfir e darle mille consigli. Qualsiasi giovane alla prima esperienza così importante sarebbe andata nel panico. Per questo, siamo sicuri che per Jasmine sarà un sospiro di sollievo affrontare i prossimi anni a Milano, tanto lontana da Cellino San Marco. Non possiamo dire la stessa cosa di Loredana Lecciso, che sicuramente sarà in pensiero per i figli. Riuscirà Albano Carrisi a tranquillizzarla e a farle capire che è il giusto momento per fare di due cuori una capanna?

