Bomba Albano, l’altra donna confessa tutto: “Loredana ha invitato Romina a cena, poi il putiferio. Lui non le vuole più”

Il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso ha scatenato l’interesse dell’Italia intera, che segue le loro vicende con entusiasmo. Per questo, anche altri personaggi famosi vicini ai protagonisti sono intervenuti a dire la loro opinione in merito. Oggi vedremo cosa ne pensa Rita Della Chiesa, giornalista e conduttrice televisiva che ha avuto una profonda amicizia con il cantante di Cellino San Marco. La donna ha seguito la sua relazione con la giovane show girl sin dal primo momento e ha deciso di difenderla dai pregiudizi e dalle accuse della gente.

Difatti, dopo la rottura con Romina Power, quando Albano cominciò la sua relazione con Loredana Lecciso scatenò una dura reazione nei telespettatori italiani. Lei era molto più giovane di lui e in tantissimi la accusarono di averlo ammaliato soltanto per ottenere più successo. Per anni la show girl ha dovuto lottare contro questi pregiudizi, avendo addosso il peso della critica e soprattutto dell’amore del pubblico nei confronti della ex moglie del suo compagno. Solo il tempo le ha reso merito: la donna è rimasta sempre al suo fianco, donandogli anche due figli e affrontando i commenti negativi senza perdersi d’animo.

Rita Della Chiesa ha deciso di difendere la show girl, rimarcando l’amore che questa prova per il suo uomo: “Albano sta con Loredana, che ha anche invitato Romina a pranzo ricevendo sempre rifiuti e si è sempre comportata bene persino nei momenti più difficili. Lei ha fatto mille passi per amore della pace e della tranquillità familiare”. La giornalista ha quindi voluto rimarcare che la cantante americana non ha alcuna speranza di riconquistare Albano Carrisi. Non solo, le sue parole lasciano intendere che è proprio la Power a non voler assolutamente costruire un rapporto con la donna che è subentrata nella vita del suo ex marito.

Ma a ogni scelta corrisponde una conseguenza e Albano Carrisi ha ben chiarito che è stata Romina Power, in passato, a scegliere di mettere la parola fine al loro matrimonio. Probabilmente, a detta del cantante, la donna si era stancata di quel tipo di vita e sentiva il bisogno di quella libertà che solo l’America può dare. Ma il suo amore per il cantante non è mai terminato e, tornata sui suoi passi a distanza di anni, non ha accettato l’idea che un’altra donna avesse preso il suo posto. Ma Loredana Lecciso, al contrario di quel che gli italiani pensavano, è ben salda al fianco dell’amato cantante.

“Le chiacchiere intorno a loro sono inutili. Albano ha fatto e detto già tanto, contravvenendo alla sua natura ombrosa e un po’ chiusa. Quello che ha fatto a Standing Ovation dalla Clerici è la prova del suo sentimento sincero verso Loredana” Albano non vuole più queste storie, non ce la fa più. queste sono le parole con cui Rita Della Chiesa ha voluto mettere a tacere i pettegolezzi sul triangolo amoroso. In effetti, da quando tutti gli occhi son puntati su di loro e Romina Power si è lasciata andare a qualche frecciatina di troppo, Albano Carrisi ha preso una posizione e si è apertamente schierato al fianco di Loredana Lecciso, con cui ha intenzione di passare la sua vecchiaia.

