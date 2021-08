bomba-alberto-matano,-cambio-di-conduzione-alla-vita-in-diretta.-lo-sfogo-“sono-stato-troppo-sincero-e-mi-hanno-fatto-fuori”

La vita in diretta, Tiberio Timperi si guarda indietro e confessa: “Sono stato avventato”. Ha fatto un bilancio di vita Tiberio Timperi sulle pagine del settimanale Oggi. Il conduttore di Unomattina in Famiglia, in coppia con Monica Setta, ha ripercorso le tappe della sua carriera parlando anche della situazione sentimentale. “So di aver commesso degli errori” ha raccontato Tiberio Timperi pensando al suo trascorso professionale. Il conduttore ha poi proseguito ammettendo:

“A La vita in diretta sono stato avventato, pensando di fare un programma per come ce l’avevo in testa io, applicando la mia filosofia: credevo fosse facile, ma lì ha vinto il sistema”. Non si è nascosto Tiberio Timperi e ha raccontato senza timori di avere dei limiti, ma di essere stato in grado di smussare qualche aspetto del suo carattere con il tempo.

Tiberio Timperi rompe il silenzio e dichiara: “Il mio limite è la sincerità”

“Ho un grosso limite: la mia sincerità, e in questo ambiente devi essere concavo e convesso”. Questa la rivelazione di Tiberio Timperi che ha ammesso come gli anni e l’esperienza lo hanno portato a maturare. Tiberio Timperi è stato infatti il primo a condurre la Vita in diretta prima di essere sostituito da Alberto Matano. Secondo il presentatore, è stato fatto fuori dal programma per la troppa sincerità. Una frecciatina a Matano?

Il conduttore di Unomattina in Famiglia ha infatti dichiarato: “Ho imparato a tacere adesso, questo è certo. Io so ascoltare, non è da tutti”. Tiberio Timperi ha sottolineato che è stato Maurizio Costanzo ad insegnargli che per fare una buona intervista saper ascoltare è fondamentale. Insomma non le manda certo a dire Timperi e ancora in questa intervista ha dimostrato la sua sincerità.

Tiberio Timperi pronto a innamorarsi? “Vorrei una donna che non mi veda come un personaggio”

Con un matrimonio finito alle spalle, Tiberio Timperi ha ammesso di star bene anche da solo e di essere esigente in amore. Pensando alla sua donna ideale il conduttore di Unomattina in Famiglia ha ammesso: “Vorrei una donna normale, di quelle che non dicono bugie, che mi veda come persona e non personaggio”.

Tiberio Timperi, sul quale di recente ha svelato un retroscena Monica Setta, ha sottolineato inoltre che l’ironia è una delle qualità più importanti che cerca in una compagna di vita. Cupido scoccherà la sua freccia per il conduttore di Rai1?

