bomba-alberto-matano,-l’appello-disperato:-“e’-stata-fatta-fuori-non-per-colpa-mia,-vi-racconto-tutto”-ecco-a-chi-dice-addio

Alberto Matano è tornato a parlare della puntata di Ballando con le Stelle di sabato sera a La vita in diretta, specificando che non è stata sua la colpa se è stata squalificata Bianca Gascoigne. Lui è attualmente uno dei volti Rai più amati e nel talent show di Milly Carlucci ricopre il ruolo di opinionista a bordo campo. Non solo, al giornalista è affidato l’arduo compito di decidere a quale dei concorrenti spetta il tesoretto, il punteggio di 50 punti conquistato dal ballerino per una notte. Una scelta fondamentale ai fini del punteggio finale e quindi anche delle coppie che vanno allo spareggio.

Sabato sera Alberto Matano ha deciso di dare il tesoretto a Memo Remigi, che dalla prima puntata si è distinto per la sua voglia di mettersi in gioco e divertirsi. In questa edizione di Ballando con le Stelle i personaggi più adulti stanno mostrando di essere anche più preparati rispetto ai concorrenti più giovani. Soprattutto meno inclini alle lamentele per i vari infortuni, che prima o poi colpiscono tutti. Solo 25 punti sono stati dati a Remigi dal momento che Rossella, rappresentante della giuria popolare, ha deciso di dividere il tesoretto e darne la metà a Federisco Fashion Style.

Al termine della puntata sono andati in spareggio Bianca Gascoigne, figlia del famosissimo Paul che quest’anno ci ha allietati con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi; e Alvise, bellissimo ragazzo un po’ impacciato nei movimenti. Nonostante la bella bionda sia stata molto più brava nella sua esibizione, il pubblico di Ballando con le Stelle ha deciso di salvare proprio Alvise, determinando la sua squalifica. Gran parte dei telespettatori, però, non avrebbe voluto vedere queste due coppie sfidarsi all’ultimo ballo e ha dato la colpa proprio ad Alberto Matano e alla sua scelta.

Martedì 23 novembre il giornalista ha affrontato l’argomento a La vita in diretta, la sua trasmissione pomeridiana che spesso affronta gli argomenti di Ballando con le Stelle. Ancora una volta si è parlato del litigio tra Selvaggia Lucarelli e Morgan e il presentatore si è schierato dalla parte della collega. Tornando al caso del tesoretto, ha ammesso di avere avuto molti problemi dopo la puntata: “A proposito di haters, non sapete quanti messaggi ho ricevuto per aver assegnato il tesoretto a Memo Remigi. Volevo ricordare che c’è anche il televoto e non è colpa mia se Bianca Gascoigne è stata eliminata”.

Non a torto, perché durante l’intera puntata di Ballando con le Stelle è possibile votare le proprie coppie preferite ed evidentemente i fans della bella inglese non lo hanno fatto correttamente. La donna aveva ricevuto un buon punteggio dalla giuria ma non è riuscita ugualmente a salvarsi. “Mi dispiace” ha concluso Alberto Matano, “Questo lo volevo dire per tutti coloro che mi hanno inviato messaggi sabato”. Anche Anna Pettinelli era presente ed è stata d’accordo con il presentatore, ricordando quando è stata minacciata di morte per un voto dato ad un concorrente di Amici. Scrivici la tua opinione sulla nostra pagina Facebook

L’articolo Bomba Alberto Matano, L’Appello disperato: “E’ stata fatta fuori Non per colpa mia, Vi racconto tutto” Ecco a chi dice addio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.