Bomba Alberto Matano, Signorini svela l’amore segreto. Poi la confessione: “Ecco chi è Salvatore”

Alberto Matano è pronto a passare le sue vacanze insieme alla sua dolce metà. La Vita in Diretta è arrivata al suo finale di stagione e il presentatore ha salutato i suoi telespettatori. Quest’anno, con la conduzione unica, la storica trasmissione Rai ha preso il volo e per settembre è stata riconfermata la sua presenza al timone. Come lui stesso ha preannunciato, ci saranno molte novità, ma per il momento l’unica cosa a cui vuole pensare è l’estate.

Sole, mare, relax e tanto tanto amore. Non tutti sanno che il giornalista è felicemente fidanzato da tempo. Lo ammise tempo fa a Domenica In, dalla sua amica Mara Venier, quando affermò che il suo cuore era impegnato. Da quel momento i gossip su Alberto Matano si sono rincorsi. E’ stata immediatamente caccia alla donna misteriosa che ha conquistato il suo cuore.

Ogni like sotto i suoi post, ogni storia è stata accuratamente studiata per trovare indizi. Ma il presentatore è attento a non lasciare tracce e ancora non si conosce nulla riguardo la sua fidanzata. In molti pensano anche che dietro tutto questo mistero sia nascosta una storia omosessuale.

Alberto Matano è semplicemente molto discreto. Ha spesso ribadito quanto non gli piaccia mischiare la sua vita lavorativa con quella personale. I suoi affetti più cari sono tenuti lontani dal mondo Rai. “ Erroneamente si tende a pensare che più si è popolari, più si è circondati da amici. Nel mio caso specifico gioco di sottrazione e vivo di persone pure, vere, autentiche.

Ho un grande amico, dai tempi del liceo, Salvatore. È diventato papà da non molto e la nascita di suo figlio è una gioia anche per me. E poi c’è la mia famiglia, il vero centro della mia vita ”. Sono queste le parole che Alberto Matano ha utilizzato nel corso di un’intervista a Chi. E il giornale di Alfonso Signorini non poteva assolutamente saltare la domanda riguardo alla love story che incuriosisce l’Italia intera.

“Questo stato di serenità, al di là di qualsiasi risultato, è legato anche e soprattutto all’amore. Il mio cuore batte sempre. Non è cambiato nulla da un anno a questa parte e se ci dovessero essere delle novità sarò il primo a farlo sapere”. Dunque, la sua relazione continua a gonfie vele ma a quanto pare continua anche a vivere nell’ombra.

Ma la maggior parte degli altarini si scoprono proprio durante le vacanze. Tra party sulla spiaggia, giornate in barca, cenette a lume di candela, sarà difficile tenere ancora segreto un amore. Alberto Matano dovrebbe fuggire dall’altra parte del mondo, se vuole avere una possibilità su cento di non essere scoperto. E con la pandemia di Covid-19 non sembra essere la scelta migliore.

