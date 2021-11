bomba-ambra-angiolini:-torna-a-vivere-con-renga.-ritorno-di-fiamma?-la-notizia-che-fa-impazzire-i-fan

Ambra Angiolini e Francesco Renga vivono insieme? Sembra proprio che gli ex coniugi siano vicini di casa, il retroscena inaspettato. In questo ultimo mese si è discusso tanto di Ambra Angiolini e della fine della storia d’amore con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ogni volta che un rapporto finisce è doloroso, ma questa volta sembra esserlo ancora di più, dal momento che si è parlato di un tradimento e a maggior ragione se Striscia la Notizia ha messo il dito nella piaga, con un servizio che ha scatenato non poche polemiche.

Tuttavia, Ambra è una donna forte, risoluta e determinata, pronta a guardare al futuro con ottimismo, circondata dall’amore incondizionato dei figli Jolanda e Leonardo, avuti con il noto cantante Francesco Renga. E a tal proposito, sapevate che i due ex coniugi vivono ad una rampa di scale di distanza? Sembra strano a dirsi, eppure la loro fu una scelta condivisa quando decisero di separarsi. Scopriamo insieme perché.

La Angiolini e Francesco Renga nello stesso palazzo: vivono ad una rampa di scale di distanza

Il rapporto tra Ambra e Renga è stata una grande storia d’amore e come tale, quando la relazione è finita è stato un grande dolore per tutti e due. Dopo la separazione, entrambi hanno passato momenti difficili, per poi ritrovare la serenità Tuttavia, Ambra e Francesco – una volta che compresero che continuare a litigare non faceva bene a nessuno – decisero di rimanere in buoni rapporti, soprattutto per preservare l’armonia e la serenità con i figli Jolanda e Leonardo.

Per questa ragione Francesco e Ambra hanno vissuto nello stesso palazzo a Brescia. E, per la precisione, ad una rampa di distanza. Una scelta condivisa per la felicità di tutti quanti. Lo stesso cantante aveva affermato di avere scelto in questo modo per rimanere vicino ai figli. Loro li hanno sempre aiutati tantissimo e per questa ragione hanno deciso di abitare nello stesso palazzo. Una scelta certamente condivisibile perché l’amore e la serenità dei figli viene prima di ogni cosa.a vivere

Ma che succederà ora? pare proprio che Ambra voglia tornare a vivere nella vecchia casa di Brescia anche perchè pare che Max Allegri le abbia chiesto il fitto dell’appartamento che condividevano. Insomma Ambra è costretta a cambiare casa e non c’è nulla che la trattenga a Milano bensì c’è l’ex marito che la spetta a braccia aperte a Brescia. In tanti sperano in un ritorno di fiamma tra i due sopratutto dopo il concerto del primo maggio, quando Renga fece una quasi dichiarazione d’amore ad Ambra suscitando l’imbarazzo collettivo.

Per restare sempre aggiornato su gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Facebook e anche su INSTAGRAM