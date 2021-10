Bomba Ambra e Allegri, Dagli spogliatoi della Juve la verità sul tradimento “Si sono lasciati per colpa di un uomo, Ecco chi è”

La fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri riempie ancora le pagine dei giornali di gossip. Ma tutti mantengono un grande riserbo riguardo quello che è realmente accaduto. Sembrerebbe infatti che negli spogliatoi della Juventus tutti sappiano la verità circa il tradimento dell’uomo, ma nessuno la svela. C’è chi dice che il tecnico sia un farfallone, che abbia avuto diversi flirt ma che non sia mai arrivato ad avere una storia clandestina. La show girl, dal suo canto, sembra essere convinta delle sue accuse e decisa a porre definitivamente fine alla loro coppia.

Le voci riguardo le prove del tradimento sono molte. Il settimanale Oggi, ad esempio, afferma che Max Allegri abbia avuto una relazione con una sua amica di vecchia data che lavora nel golf club di Milano nel settore comunicazioni. C’è chi invece asserisce che Ambra Angiolini abbia trovato la prova nell’automobile del suo compagno, dove è spuntato un capello lungo e biondo. Anche in questo caso a difendere il loro tecnico intervengono i giocatori della Juventus. Secondo loro, il capello incriminato sarebbe di Adrien Rabiot, calciatore del club che l’allenatore avrebbe riaccompagnato a casa.

Comunque, a prescindere da come siano andate a finire le cose, i fatti dicono che Massimiliano Allegri non è per niente dispiaciuto della rottura decisa da Ambra Angiolini. Il tecnico della squadra torinese non è stato affatto contento di vedere spiattellati i suoi affari personali in piazza e sembra non volere avere più niente a che fare con la sua ex. Oggi lei vive ancora in un appartamento di sua proprietà e lui le ha fatto capire di volerla fuori al più presto. Infatti le ha chiesto di pagargli l’affitto finché non riesce a trovare un’altra sistemazione. Una situazione incresciosa che sta avvenendo davanti a tutta Italia.

Ambra Angiolini non ha nascosto il suo cuore spezzato, pur avendo preso la decisione di chiudere senza mai voltarsi. Questo le ha fatto meritare la visita di Striscia la Notizia, che le ha portato il famoso tapiro. Il telegiornale satirico di Antonio Ricci è stato accusato da molti Vip e non solo di aver consegnato il premio alla persona sbagliata. Tutti pensavano che l’unico meritevole di tapiro fosse proprio Max Allegri, autore dei tradimenti e quindi della brutta figura davanti all’Italia intera. Anche la figlia stessa della show girl ha scritto un lungo post su Instagram in cui ha accusato l’autore di aver mancato di delicatezza nei confronti di una donna ferita.

Ma l’intervista andata in onda lascia vedere una Ambra Angiolini ben contenta di ricevere il tapiro. La donna risponde alle domande con ironia. Quando il giornalista le rivela che Max Allegri non è nuovo ai tradimenti e che è sempre stato un latin lover, lei gli risponde sorridendo: “Avrei dovuto conoscerti prima, così mi avvisavi”. La donna ha lasciato capire di non essere mai stata messa a conoscenza di questo oscuro passato del suo compagno. Era convinta di vivere una storia d’amore sana e genuina, non conoscendo davvero la persona che aveva al suo fianco.

