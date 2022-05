Bomba Amici, Addio a Rudy Zerbi. Sostituito dalla cantante super famosa. Colpaccio di Maria de filippi, Fan sotto choc

Il popolo del web richiede a gran voce una sostituzione nel cast di Amici di insegnanti e giudici e il nome in lizza per prendere il posto di qualcuno è quello della famosissima Rita Pavone. Tutto ruota intorno alla figura di Lorella Cuccarini e dei cantanti che ha portato al serale. La show girl è riuscita sicuramente a farsi molto apprezzare nel talent show di Maria De Filippi. Dopo i problemi con la Rai e il litigio con Alberto Matano che l’hanno costretta a lasciare La vita in diretta, sembra rinata a nuova vita lavorativa e siamo sicuri che ci sia in serbp per lei un futuro roseo sulla Mediaset.

Quest’anno lo stare in coppia con Raimondo Todaro le ha permesso anche di mettersi in gioco in prima persona e di mostrarci ancora una volta il suo innumerevole talento. Ma negli ultimi giorni Lorella Cuccarini è stata anche molto criticata dai telespettatori di Amici, soprattutto coloro che fanno il tifo per i due cantanti che sono arrivati alla finale, Alex e Sissi. Secondo molti, l’insegnante non dovrebbe scegliere i guanti di sfida con l’unico scopo di mettere in difficoltà gli altri professori, ma dovrebbe scegliere delle canzoni volte ad esaltare la bravura dei due artisti, che passa a volte in secondo piano.

Gli stessi Alex e Sissi alle volte si sono lamentati delle scelte fatte dalla loro insegnante, al punto che Lorella Cuccarini è dovuta intervenire durante il day time per difendersi. Intanto, puntata dopo puntata del serale di Amici la vediamo sempre più alle prese con le discussioni con Rudy Zerbi. L’uomo sembra star puntando tutto su Luigi, sempre più preferito dalla giuria, e non vuole assolutamente lasciare spazio per Alex e Sissi. Ma dopo la semifinale è intervenuta sull’argomento proprio la famosissima Rita Pavone, ovviamente esperta di canto, che ha preso le parti della show girl.

“La differenza che fa di un cantante un artista è riuscire a proporre dei brani famosi rendendoli propri, aggiungendo note diverse e altre intuizioni musicali che non sono presenti nella versione originale. Sono tutti bravi, ma Alex e Sissi fanno la differenza”. Parole molto forti che fanno capire chiaramente che la preferenza di Rita Pavone verte verso gli allievi di Lorella Cuccarini. Questo ha subito mandato in visibilio i telespettatori di Amici, arrabbiati per le scelte dei giudici e per il comportamento di Rudy Zerbi. Subito i fans hanno pensato che la cantante potrebbe prendere il posto di qualcuno.

Non solo hanno ipotizzato la sua presenza come insegnante di Amici al posto di Rudy Zerbi, ma soprattutto l’hanno immaginata a sostituire uno dei tre giudici, che esprimono sempre la loro preferenza per Luigi: ‘Rita dovresti esserci tu in giuria, perché sembra che Luigi sia il migliore del mondo quando non è così’; ‘ Grande Rita, spiegalo ai tre giudici che ad Alex preferiscono Luigi 99 su cento’; ‘Ma non potevi far parte tu di quella giuria? Tu si che ti puoi permettere di dare un giudizio”. Questi sono soltanto alcuni dei commenti che sono comparsi sul web. Maria De Filippi ascolterà la voce del suo pubblico?

