bomba-amici,-alessandra-celentano,-confessione-choc-“dietro-ci-sono-assurde-torture.-ecco-cosa-succede-di-nascosto”

Alessandra Celentano si è lanciata in un duro sfogo sul web contro le torture perpetuate nei confronti degli animali esclusivamente per accontentare i capricci degli umani. La conosciamo come la terribile maestra della scuola di Maria De Filippi. Ad Amici l’insegnante sembra poco empatica, a volte anche cattiva nei confronti dei ragazzi che per la prima volta si stanno approcciando al mondo dello spettacolo. Li abbiamo visti tantissime volte con il volto rigato di lacrime a causa delle sua parole senza filtri e senza alcun tipo di dolcezza. Per questo spesso il mondo del web l’ha criticata.

Del resto, i telespettatori si affezionano moltissimi ai giovani concorrenti, che vengono messi a dura prova per riuscire a ottenere successo. Il legame che abbiamo con loro diventa quasi familiare: ci leghiamo alle loro storie, esultiamo per i loro successi, una loro sconfitta diventa una sconfitta comune. Per questo, vederli maltrattati da Alessandra Celentano ci fa spesso arrabbiare. Quello che non sappiamo è che la maestra ha dei reali motivi per comportarsi in questo modo. Semplicemente, lei vuole preparare i ragazzi che entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi a quello che li aspetta fuori.

Se all’interno della scuola vengono coccolati, compresi, con la regina di Mediaset che diventa quasi la loro psicologa e li conforta e li spinge a dare il meglio, il mondo dello spettacolo non è proprio così. Le audizioni possono essere delle prove durissime, in cui si è esclusivamente un numero e chi è lì a giudicarti non si fa alcun tipo di problema a offenderti ed evidenziare i tuoi peggiori difetti. E questo Alessandra Celentano lo sa bene, perché prima di diventare un’insegnante di Amici è stata lei stessa una ballerina professionista, e ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per farsi spazio tra i famosi.

Alessandra Celentano lo ripete stesso: i difetti fisici che lei stessa attribuisce ad alcune allieve della scuola per giovani talenti sono i difetti che lei stesso aveva. Troppo alta, troppo grande, ha avuto non poche difficoltà durante la sua carriera da ballerina. Comportandosi in questo modo è convinta di aiutare gli allievi ad affrontare la realtà che troveranno fuori da Amici. Ma il suo carattere non è duro e freddo come sembra, e questo traspare anche dal suo sorriso. La donna in realtà ha una grande sensibilità, indurita dalle mille sofferenze, e sulle sue pagine social affronta argomenti importanti.

Come quello legato ai regali di Natale e al consumismo di questo periodo, che porta molti italiani e non solo a fare spese che spesso risultano inutili. L’abbondanza della nostra tavola o sotto il nostro albero di Natale può voler dire sofferenza per altri esseri viventi. Come gli animali, che vengono uccisi e torturati a capriccio dell’uomo. Ecco cosa ha detto Alessandra Celentano in proposito, mostrandosi in una foto col cerchietta con le corna di renna: “Questo è il modo giusto di indossare parti di animale e non scarpe, borse, pellicce, piumoni o creme. Per non parlare dell’alimentazione. Ad esempio il foie gras non è un alimento vitale, no? Se tutti sapessero come fanno a ricavare questa pietanza, forse qualcuno non la mangerebbe più. Dietro a tutto ciò ci sono assurde torture, sempre come conseguenza dei capricci dell’uomo”.

