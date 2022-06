Bomba Amici, Chi è il famosissimo ballerino che prende il posto di Raimondo Todaro. L’ha scelto Maria

Raimondo Todaro potrebbe non prendere parte alla prossima edizione di Amici come istruttore di ballo. Per insegnare nella scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, il ballerino siciliano ha lasciato un altro incarico importantissimo: quello di maestro a Ballando con le Stelle. Una decisione la sua che ha lasciato con l’amaro in bocca i telespettatori del talent show di Milly Carlucci e la presentatrice stessa, che puntava molto sul suo uomo. Infatti lui è stato presente sin dalla prima edizione, si è fatto conoscere non solo per la sua bravura ma anche per il suo caratterino ed è stato scelto anche come coreografo ufficiale di Il cantante mascherato.

A Ballando con le Stelle Raimondo Todaro ci ha fatte innamorare soprattutto per la sua dolcezza. Ogni concorrente capitata tra le sue sagge mani ha fatto fatica per non innamorarsi. Non soltanto insegnava loro i passi di danza, rendendole sempre bravissime, ma era sempre presente. Impossibile dimenticare i suoi bacetti sulla fronte, gli abbracci protettivi e la foga con cui le difendeva davanti alla giuria. Pensavamo di non trovare più quell’uomo ad Amici, e invece ancora una volta ci ha sorprese. La sua dolcezza, infatti, si è trasferita tutta sugli allievi che ha portato avanti con determinazione.

Serena, Cristian, Nunzio, sono stati i tre ballerini arrivati al serale di Amici insieme a Raimondo Todaro. La prima, criticatissima dalla maestra Alessandra Celentano, è riuscita anche ad arrivare in finale. Soprattutto perché alle sue spalle c’è stato questo fantastico insegnante, che oggi siamo convinte di apprezzare anche come uomo. Insomma, il ballerino siculo ci ha conquistate in tutto e per tutto: anno dopo anno, non ci ha mai deluse. E pensare che oggi potrebbe lasciare questo suo nuovo e bellissimo incarico ci spezza il cuore. Vorremmo vederlo nella scuola di Maria De Filippi almeno per tutti gli anni in cui lo abbiamo visto a Ballando con le Stelle.

Ma ecco che giunge un’ombra sulla sua partecipazione alla prossima edizione di Amici. In questi giorni sul web circolano sempre più insistenti le voci riguardo una sostituzione, che vedrebbe al suo posto Simone Nolasco, uno dei ballerini professionisti dello show di Maria De Filippi. Anche la sua carriera è nata su Rai1 nel 2007, quando ha danzato per il Trofeo Stefania Rotolo. Poi nel 2010 per il Festival della musica su Sky. Tra il 2013 e il 2014 ha ballato per diverse trasmissioni: Qui comando io, I migliori anni, Italia’s got talent, L’anno che verrà, Ti lascio una canzone.

Nel 2015 è stato ballerino del tour di Justin Bieber agli Mtv EMA e ha preso parte ad altri tour tra cui quello di Elisa e di Alessandra Amoroso, interpretando le coreografie di Veronica Peparini. Adesso si dice che Simone Nolasco potrebbe prendere il posto di Raimondo Todaro come insegnante di ballo di Amici. Il motivo di questo pettegolezzo?

Negli ultimi giorni si stanno tenendo i casting per la nuova edizione dello show. Impossibile non notare l’assenza del maestro siciliano. Al suo posto, c’è proprio il ballerino professionista. Che sia solo per una questione di cast, o che ci sia davvero in ballo una sostituzione? E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

