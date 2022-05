Bomba Amici: Dopo Todaro Maria De Filippi ruba un altro ballerino alla Carlucci. Sarà lui il prossimo prof, ecco al posto di chi

Dopo la finale del 15 maggio, gli autori di Amici sono già all’opera per i casting dei nuovi allievi ma anche per il cast dei prof. Alcuni dell’edizione appena terminata hanno già rinnovato il contratto, altri sono ancora in forse. Gira voce, però, che Maria De Filippi, in vista di un’eventuale rinuncia da parte di un/una coach di ballo, vorrebbe avere come insegnante un famoso ballerino di Ballando con le stelle. Scopriamo di chi si tratta.

Tra i prof che hanno già rinnovato il contratto per la nuova edizione di Amici che partirà a settembre, rientrano Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Veronica Peparini, ormai veterani del programma. In forse sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Inoltre, a dispetto di quanto si era ipotizzato, anche Raimondo Todaro, ballerino, avrebbe firmato già il rinnovo di contratto. Quest’ultimo, ha sempre dichiarato di essersi trovato molto bene nella nuova avventura targata Mediaset dopo tanti anni passati nel programma di Rai 1, Ballando con le stelle.

E, proprio a proposito di Ballando con le stelle, prima di entrare a far parte del talent Amici, ci fu una discussione tra Maria, Raimondo e Milly Carlucci. Quest’ultima si dichiarò molto risentita della scelta presa dal ballerino che aveva lavorato per tantissimi anni nel suo programma. Todaro, però, si difese affermando di aver bisogno di cambiare aria e di voler provare nuove esperienze lavorative e quella di Maria le piacque subito tanto che la moglie di Costanzo fece da mediatrice tra i due per rasserenare gli animi.

Ma, stando alle ultimi voci di corridoio, come la prenderà Milly Carlucci quando scoprirà che la storia sta per ripetersi? Pare proprio che gli autori di Amici stiano facendo la corte a uno dei ballerini del programma di Rai 1 di cui ancora non sappiamo il nome. In molti ipotizzano sia Vito Coppola, compagno della cantante Arisa. Ciò potrebbe essere molto probabile perché si ipotizza anche il ritorno di Arisa, la quale doveva ricoprire il ruolo di prof di canto anche nell’edizione appena terminata del talent.

Poi, però, c’è stato un cambio di rotta e la cantante ha ceduto alla corte spietata della Carlucci che l’ha voluta come concorrente a Ballando. Certo è che, se la Pettinelli e la Cuccarini non rinnovassero il contratto, risulterebbero vacanti due posti di prof nella nuova edizione di Amici, rispettivamente uno di canto e uno di ballo.. Sarebbe proprio destino avere come neo coach la coppia di fidanzati nel programma di Maria.

Arisa ritornerà? Sarà lei a convincere Vito a parteciparvi? Non ci resta che aspettare per scoprire le decisioni degli autori e le risposte dei diretti interessati. Di sicuro, lo zampino della De Filippi sarà necessario. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Amici: Dopo Todaro Maria De Filippi ruba un altro ballerino alla Carlucci. Sarà lui il prossimo prof, ecco al posto di chi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.