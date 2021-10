Bomba Amici, La Professoressa di ballo nella bufera. Beccata così con l’allievo. Maria pronta a cacciarla. Cos’è successo

Piovono polemiche su Amici e sui suoi professori, accusati già più di una volta di aver raccomandato degli studenti. Oggi a finire sotto l’occhio dei riflettori è Veronica Peparini. Ma vediamo perché. Durante l’ultima puntata della domenica, l’insegnante ha voluto fortemente una sfida tra un ballerino da lei approvato, Dario, e uno studente di Alessandra Celentano, Mirko. Quest’ultimo, in particolare, aveva già conquistato l’affetto del pubblico con la sua storia strappalacrime. Una famiglia difficile alle spalle e l’impossibilità di poter coltivare il suo talento a causa di problemi economici.

Non sempre capita di vedere Alessandra Celentano impietosirsi davanti a una storia personale. Ma Mirko ha fatto accadere l’impossibile. Così, mentre Raimondo Todaro e Veronica Peparini ritenevano il ragazzo impreparato per entrare ad Amici, lei ha deciso di accoglierlo sotto la sua ala protettiva. In questo modo, gli ha dato la possibilità di credere fortemente nel suo sogno ma soprattutto di poter studiare gratuitamente in una scuola così prestigiosa. L’insegnante è sempre stata consapevole del fatto che il ragazzo non avrebbe potuto fare molta strada nella trasmissione, ma ha ugualmente deciso di dargli una possibilità.

Così, quando è arrivata la proposta di sfida da parte di Veronica Peparini, si è accesa l’ira di Alessandra Celentano. La prima settimana, la rigida professoressa ha rifiutato la sfida, con la scusa che Mirko, in quel momento, aveva la felpa sospesa. Ma appena gli è stata ridata, la Peparini ne ha subito approfittato per sfidarlo nuovamente. Inevitabilmente, lo scontro tra Mirko e Dario domenica è finito con l’uscita di Mirko da Amici. I telespettatori, già molto affezionati al ragazzo, non hanno preso bene la puntata e hanno incolpato Veronica, accusandola di aver raccomandato Dario.

Difatti, cercando sui profili social del ragazzo si possono facilmente trovare delle fotografie che lo ritraggono proprio insieme all’insegnante di ballo. Il mondo della danza è circoscritto e capita spesso, a chi studia seriamente, di fare degli stage con personaggi famosi. Secondo molti, però, in questo caso non si tratterebbe soltanto di lezioni isolate. Veronica Peparini è stata quindi accusata di conoscere molto bene il giovane ballerino e di averlo fortemente raccomandato per farlo entrare ad Amici. Il giovane Dario è evidentemente molto legato alla professoressa, come si evince da un suo post del 2018.

"Me ne torno a casa con il cuore pieno di emozioni" aveva scritto questa frase accompagnandola con uno scatto in compagnia di Veronica Peparini e Andreas Muller. Non solo, altri pensano che l'accanimento di Veronica nei confronti di Mirko fosse dovuto al fatto che, colpendo il punto debole di Amici, aveva più certezza di far entrare il suo protetto nella scuola. Alessandra Celentano, intanto, si è molto indignata per questo comportamento: "Potevi almeno aspettare una settimana!" le ha detto arrabbiata. La professoressa avrebbe voluto dare la possibilità a Mirko di studiare con lei per almeno un mese.

