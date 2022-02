Bomba Amici, Maria de Filippi fa fuori Raimondo Todaro. “Ora ha esagerato, quel che ha fatto è da villano”. Fan sotto choc

Dopo un’ennesima lite con tanto di toni accesi e grida, alcuni utenti sul web domandano il licenziamento di un Professore di Amici 21. Amici è uno dei programmi tra i più apprezzati e seguiti in televisione. Il talent show condotto egregiamente da Maria De Filippi ad oggi resta amatissimo dal pubblico e i giovani talenti che escono da quella scuola dimostrano di essere artisti importanti in grado di affermarsi nel mondo dello spettacolo.

In questi ultimi giorni c’è un Professore in particolare che si sta attirando le antipatie dei telespettatori e nello specifico degli attentissimi utenti sul web che non si perdono un dettaglio di quello che succede nelle varie puntate. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, l’insegnante di danza che ultimamente si è scontrato duramente sia con alcuni ragazzi che con i colleghi. Dopo essere stato per anni ballerino nel celebre programma Ballando con le stelle, dal 2021 è passato ad Amici. ( continua dopo la foto)

Ultimamente, il 35 enne ha avuto scontri anche accesi con la collega Alessandra Celentano e nelle ultime ore anche con l’alunna Carola. Il suo atteggiamento non è piaciuto per nulla ai fan di Amici, soprattutto quelli del web. Sui social network arrivano attacchi molto duri nei suoi confronti. C’è addirittura chi chiede il licenziamento per il suo comportamento scorretto anche nei confronti dell’alunna Carola. Vediamo insieme che cosa è successo.

Amici 21, Raimondo Todaro si scontra con Carola: il web insorge

Amici 21 si infiamma. Si scaldano gli animi e protagonista è ancora una volta l’insegnante di danza Raimondo Todaro. L’ex ballerino di Ballando con le stelle si era già scontrato con Alessandra Celentano. In quell’occasione erano volate anche parole grosse. Questa volta Todaro ha avuto un battibecco anche con l’alunna Carola. Quest’ultima, con molta pacatezza, ha provato a parlare per far valere le sue ragione ma è stata prontamente interrotta da Todaro che ha anche alzato la voce.

Dopo essere stata attaccata tutta la settimana l’alunna di Amici ha provato a spiegare le sue ragioni, ma non ci è riuscita. Il web è insorto ed ha criticato aspramente Todaro. Per loro andrebbe licenziato a causa del suo atteggiamento prevaricatore. In questa situazione, sottolineano, ha dimostrato maggiore maturità la giovane Carola. Per altri è un insegnante davvero villano, iracondo e anche borioso. Insomma, agli utenti dei social proprio non è andato giù il suo atteggiamento. E voci cosa ne pensate?

