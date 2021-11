bomba-amici,-maria-de-filippi-fa-fuori-stefano-di-martino,-stash-e-emanuele-filiberto.-ecco-chi-sono-i-3-nuovi-giudici-del-serale

Amici 21, Maria De Filippi ha trovato i tre giudici del Serale? Svelati i nomi. L’ ultimo step del talent show si avvicina e la conduttrice pare aver trovato l’ accordo con i tre giudici. Mentre continuano le sfide settimanali tra gli allievi, Amici 21 si avvicina lentamente al tanto atteso Serale. I professori non hanno ancora fatto sapere in quanti potranno accedere allo step finale, ma si suppone che il numero sia lo stesso della passata edizione. Ad ogni modo, Maria De Filippi avrebbe iniziato il suo giro di telefonate per cercare i tre giudici che valuteranno le performance. In queste ore sono emersi i nomi e spuntano diverse sorprese.

Amici 21 il serale si avvicina: le prime indiscrezioni

La strada per il Serale si fa sempre più complicata per gli allievi di Amici 21. Tra espulsioni per motivi disciplinari e sfide che si rivelano a dir poco ardue, la classe che si era formata all’inizio del programma è praticamente cambiata. Soltanto in pochi sono riusciti a mantenere il banco e dovranno farlo almeno fino al mese di febbraio. Ebbene sì perché, stando a quanto emerso nelle ultime ore, lo step finale del talent show si terrà a marzo. La data precisa della prima puntata non è stata ancora svelata, ma è sicuro che entro febbraio verranno svelati tutti gli allievi che vi accederanno.

Amici 21, i rumors sui tre giudici del Serale

Come ogni anno, Maria De Filippi ha messo mano alla sua infinita rubrica per cercare i tre giudici del Serale. Ciò che emerge dagli ultimi rumors è che i giudici non saranno gli stessi della passata edizione di Amici. Secondo le voci, la conduttrice avrebbe trovato l’accordo con un maestro di ballo, un cantante affermato e una nota attrice italiana che fungerà un po’ da giuria popolare.

Di chi stiamo parlando? Per quanto riguarda il ballo, pare proprio che la conduttrice abbia convinto Garrison Rochelle. Il ballerino è stato anche maestro della scuola di Amici nelle prime edizioni del programma salvo poi lasciare. Per il canto si oscilla tra due colossi della musica italiana: Luciano Ligabue o Fabrizio Moro. Come terza giudice, invece, spicca il nome di Greta Scarano, attrice 35enne arrivata al top della sua carriera da alcuni anni.

Amici, ecco chi sono i grandi esclusi dal talent

I nomi fuori usciti in queste ore sono a dir poco sorprendenti in quanto, fino a qualche settimana fa, si parlava di volti già noti al programma di Amici. Ciò che sorprende è l’assenza di Sabrina Ferrili, la quale era stata data quasi per certa per questa edizione. Tuttavia, gli esperti sostengono che l’attrice romana abbia ritenuto già sufficiente l’avventura a Tu Si Que Vales.

Storia diversa quella di Stefano De Martino, il quale sarebbe stato contattato ma pare che sia stato costretto a dire “no” per il nuovo impegno in casa Rai che lo vedrà al timone di un programma che sostituirà Stasera tutto è possibile. Per il canto era spuntato il nome di Giorgia, ma anche lei avrebbe rifiutato per il tour in arrivo, così come Eleonora Abbagnato che avrebbe detto “no” ad Amici per gli impegni con la sua scuola di danza.

L’articolo Bomba Amici, Maria de Filippi fa fuori Stefano di Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Ecco chi sono i 3 nuovi giudici del serale proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.