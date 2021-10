Bomba Amici, Raimondo e Francesca si baciano, Valentin li smaschera: “Ecco la verità su di loro, ora racconto tutto”

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme: il bacio ad Amici 21 è la conferma del gossip che va avanti da settimane. Ma il bacio su Canale 5 è servito anche a far arrivare la notizia anche a chi, forse, non segue molto la cronaca rosa. Del bacio si sapeva da giorni, infatti, ma solo oggi è arrivato l’attacco di Valentin Alexandru Dumitru su Instagram. Il suo messaggio è un lampo in un cielo azzurro, arrivato nella felicità del momento in cui si vede una famiglia ricongiungersi, ma evidentemente, secondo lui, non c’erano le basi per un ritorno di fiamma.

Todaro e Tocca si sono baciati ad Amici 21 grazie a Pio e Amedeo, che con la loro solita indiscrezione hanno invitato i due a scambiarsi un bacio. E hanno pure coinvolto lo studio, che ha dato vita al classico coro “bacio, bacio”. Così Francesca si è avvicinata a Raimondo e si sono dati prima un bacio sulla guancia, poi sulle labbra. Non hanno aggiunto altro, se non un “Ma gli affari vostri, ogni tanto?” detto dalla Tocca al duo comico prima del bacio, però. Insomma, il momento ha confermato un ritorno di fiamma molto atteso e sperato dai fan. Tra questi fan non c’è di certo Valentin.

L’ex allievo della 19esima edizione di Amici ha avuto una relazione con Francesca Tocca, molto chiacchierata e discussa. Tra i due ci fu del tenero quando lavorarono insieme nella scuola di Maria De Filippi, ma Raimondo ha sempre smentito il tradimento. La relazione fra i due è durata qualche mese, tra alti e bassi, ed è finita ad agosto 2020. Oggi Valentin ha scritto un messaggio sul ritorno di Todaro e Tocca:

“Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia di oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audienza, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”

Il suo attacco a qualcuno è sembrato riferito anche alla stessa De Filippi, ma è più probabile sia indirizzato a Raimondo visto che parla di cuori riconquistati. Cosa avrà voluto dire? Certo è che a qualcuno suona strano che sia proprio lui a rimproverare un altro su come tratterebbe la Tocca, visto che l’ha maltrattata in sala prove per tutto il tempo. Al momento non sono arrivate repliche di Raimondo o Francesca all’attacco di Valentin, ma non è detto che non ci siano sviluppi nelle prossime ore.

