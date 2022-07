Bomba Amici, Rudi Zerbi: “Sono stato licenziato, Ecco cosa ha fatto Maria de Filippi” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

In una recente intervista, Rudy Zerbi, veterano prof di Amici, ha rilasciato delle dichiarazioni inedite sul suo passato lavorativo e sul suo rapporto con Maria De Filippi. Dalle sue parole si evince tutta la gratitudine verso ‘Queen Mary’ che gli ha letteralmente salvato la vita. Molti fan, e non solo, sono rimasti davvero increduli leggendo quanto dichiarato poiché dietro quell’atteggiamento, talvolta autorevole e duro, si nasconde una persona con un trascorso non piacevole. Ecco tutti i dettagli.

Rudy Zerbi, sin da ragazzo, ha sempre avuto la passione per la musica iniziando a muovere i primi passi come disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est e presso Radio Tigullio. Nel mentre, però, si laurea in giurisprudenza e dopo alcune esperienze radiofoniche diventa produttore discografico della Sony, raggiungendo il massimo del successo e un’ottima posizione economica. A quarant’anni, però, viene licenziato in quanto avvenne una fusione aziendale della Sony con l’America e quindi non avevano più bisogno di lui. Rudy, dopo anni di sconforto, si salva grazie a Maria e al programma Amici.

In una recente intervista nella trasmissione della sua collega Lorella Cuccarini, “Un caffè con…”, si è confessato a cuore aperto. “Ero giovane, avevo potere, soldi ed ero avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me. Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony.”

Essere andato ad Amici diventa per Zerbi la fortuna più grande e la salvezza da quel periodo buio. “La prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”. A questo punto la Cuccarini gli chiede se, quindi, si può dire che la De Filippi gli abbia salvato la vita e lui, in modo fermo e convinto, risponde “si, è assolutamente vero. Non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato.” Infine, conclude l’intervista con una riflessione cruda ma vera.

"I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera". Da quell'incontro fatidico con Maria, sono passati circa 14 anni e di successo ne ha avuto, soprattutto nelle trasmissione più amate di canale 5. Oltre ad essere coach della scuola di Amici, in cui è stato confermato anche per la nuova edizione che partirà a settembre, è stato giurato di Italia's got talent, continua ad essere giurato di Tu si que vales ed è autore del Trono Over di Uomini e donne. Possiamo quindi affermare che dopo la tempesta c'è sempre il sereno, così come è successo al mitico Rudy Zerbi.

