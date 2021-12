Bomba Amici, Rudy Zerbi fatto fuori, La scelta di Maria che non ci aspettavamo. “Eliminazione immediata”. Cos’è successo

Nelle ultime ore il popolo del web si sta ribellando contro Rudy Zerbi e il suo ruolo di coach di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma vediamo i motivi che hanno spinto i telespettatori a richiedere l’eliminazione immediata del professore. Durante l’ultimo speciale della domenica pomeriggio, a giudicare le esibizioni di canto è stato chiamato Fedez. Il famosissimo cantante ha anche deciso di tentare di ballare la sua canzone, Sapore, insieme ai ballerini. Ma il tentativo non è andato a buon fine e l’uomo ha sbagliato i passi, bloccandosi sulla pista e ammettendo di essersi confuso.

Finita l’esibizione, Fedez ha ascoltato tutti i cantanti di Amici per giudicarli. Ogni settimana, ballerini e cantanti infatti si sfidano per determinare chi è il migliore, che vince una lezione speciale. L’ultimo in classifica, invece, va incontro a una sfida che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nella scuola. Ad arrivare ultime sono state Rea e Nicol, proprio due allieve di Rudy Zerbi. Le due ragazze si ritrovano spesso in coda alla classifica, ma stavolta non l’hanno presa molto bene. In particolare Rea, che dopo la puntata ha avuto una vera e propria crisi di pianto.

Durante il day time abbiamo visto la ragazza disperarsi. A nulla sono serviti i tentativi di Nicole di rimetterla in piedi. Chiusa nel bagno della scuola, la cantante si è accasciata più volte piangendo lacrime disperate. Soprattutto perché in studio le è venuta male una canzone provata e riprovata. Una canzone che durante le prove le riusciva perfettamente. Ma l’emoziona gioca brutti scherzi e cantare davanti a uno dei personaggi più in voga del momento non deve essere stato semplice. La scena delle due allieve nel bagno che si consolano a vicenda ha stretto il cuore di tutti gli italiani.

E’ impossibile non affezionarsi ai ragazzi di Amici ed empatizzare con loro. Li vediamo crescere e maturare da un punto di vista artistico e personale. Ci ritroviamo a sperare nei loro successi ed esultare per i loro trofei o per le proposte di lavoro che gli arrivano. Tifiamo per loro quasi come genitori orgogliosi e anche quando la trasmissione finisce siamo contenti di sentirli alla radio o di vederli ballare in televisione. Per questo, vedere le due ragazze disperate ha sicuramente fatto colpo sugli affezionati telespettatori del talent show, che non hanno preso bene la reazione di Rudy Zerbi.

Subito dopo la puntata, il professore ha chiamato Rea e Nicole nel suo studio per affrontare con loro il problema. Nonostante l’evidente emozione delle sue allieve, Rudy Zerbi è stato molto duro e ha detto loro che non ci si può permettere di lasciarsi andare alle emozioni quando si è su un palco. Un artista deve sapere gestire i sentimenti, i giudici e il pubblico, altrimenti non può far carriera. E la scuola di Amici serve a puntare in alto, non alle feste di paese. Ha terminato dicendo loro che sta seriamente pensando di sostituirle. Ma il pubblico non è d’accordo con lui: “Il peggior insegnante della storia di Amici”, “Una sfida per sostituire Rudy Zerbi”, “E al più presto direi”. Sono solo alcuni dei commenti sui social. Il pugno duro è così sbagliato o servirà alle due allieve per svegliarsi e tirar fuori la grinta?

