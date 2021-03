bomba-amici,-rudy-zerbi-fatto-fuori,-maria-de-filippi-cattiva:-“andatevene-a-casa”.-mai-successo-in-20-anni-di-trasmissione

di Ad Amici accade qualcosa che non era mai successo in 20 anni di trasmissione: Rudy Zerbi scarica un allievo e rimane totalmente solo. Rudy Zerbi ha compiuto un gesto davvero inaspettato che nessuno si sarebbe mai immaginato potesse succedere eppure è così: il noto professore di Amici, infatti, ha avuto modo di dire la sua riguardo una cantante che è già passata al Serale ma che di fatto non sembra più sostenere come aveva fatto in passato.

Stiamo infatti parlando di Ibla, la ragazza che ultimamente non sembra proprio trovare conforto nelle sue parole, di colui che di fatto ha voluto fortemente entrasse nella scuola di Amici. Il motivo di questa scelta va ricercato nel fatto che la ragazza non avrebbe fatto i miglioramenti che avrebbe sperato nel corso del suo percorso all’interno del programma, ma allo stesso tempo in molti si chiedono che cosa accadrà nelle prossime puntate. Al momento da questo punto di vista il noto professore e discografico è rimasto “solo”. Nel frattempo, infatti, Ibla è passata sotto l’ala protettrice di Arisa, che ha deciso di puntare fortemente su di lei e sul suo enorme talento in vista del Serale, sul quale abbiamo grosse novità.

Amici, Rudy Zerbi scarica Ibla: Arisa la nuova professoressa

Rudy Zerbi ha deciso di scaricare Ibla e ad Amici è accaduto qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato e soprattutto che non è mai successo in 20 anni: un professore infatti non aveva mai di fatto abbandonato un allievo a pochissime settimane dal Serale soltanto perchè non credeva più in lui. E’ di fatto ciò che è successo ad Ibla che, come sappiamo, è stata “lasciata” dal noto professore che adesso avrà un allievo in meno nella fase più importante del programma. Rudy rischia quindi di non prendere proprio parte al serale. Vediamo come andrà a finire questa vicenda.

Maria contro i ragazzi di Amici: Prendete le maglie e andate via

Intanto nell’ultima puntata di Amici c’è stato Caos in diretta. Arisa si esibisce, poi Maria De Filippi spiazza tutti: «Adesso tornatevene a casa». Ieri pomeriggio, è andato in onda su Canale 5 il talent condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata, c’è stato un momento di forte emozione. Arisa si è esibita, stregando tutti i presenti in studio. Ma è la reazione della conduttrice che sorprende i fan.

Dopo la performance di Arisa, con tanto di acuto finale, Maria De Filippi “asfalta” gli allievi di Amici e afferma: «Dopo questo, la maggior parte di voi può prendere le proprie felpe e andarsene…». Il commento al vetriolo della conduttrice non passa inosservato e, condiviso sui social da Trash Italiano, fa il giro del web.Immediati i commenti dei fan. «Si chiama onestà intellettuale», scrivono ironici alcuni utenti. E ancora: «Maria l’ha toccata pianissimo». E infine: «Perché l’arco lo ha Queen Mary». Boom di like. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

