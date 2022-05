bomba-amici,-rudy-zerbi-svela-dettagli-intimi-tra-lui-e-la-celentano-“mi-tocca-sotto-il-banco,-mette-le-mani-proprio-li”

Rudy Zerbi ha svelato dei dettagli intimi del suo rapporto con Alessandra Celentano che ci hanno lasciati senza parole. I due professori di Amici sono sicuramente protagonisti indiscussi del serale. Grazie ai guanti di sfida tra professori, è emerso un lato sconosciuto dei due personaggi che nelle passate edizioni sono sempre apparsi molto severi. I più cattivi del cast, di anno in anno hanno sempre detto agli artisti in gara quello che pensavano senza preoccuparsi di ferire qualcuno. Più volte gli stessi telespettatori li hanno criticati per la loro durezza e mancanza di tatto.

Ma quest’anno grazie ai guanti di sfida con Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, è emerso un lato inedito del loro carattere. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno dimostrato di saper ridere, hanno messo in scena brillanti siparietti che hanno coinvolto tutto il pubblico. Mentre i loro sfidanti ci hanno incantati con la loro professionalità e con performances brillanti, loro ci hanno stupiti con il vero e proprio divertimento. Al punto da convincere i giudici per ben tre puntate consecutive. Durante la semi finale è andata in onda l’ultima sfida che ha visto la consegna del guanto d’oro.

I giudici hanno deciso per Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ma difficilmente dimenticheremo le scenette di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Un altro elemento che è venuto fuori e che ha incuriosito molto i telespettatori è la sintonia che i due professori hanno dimostrato di avere. Non solo dietro il bancone di Amici, ma anche sul palcoscenico. In molti si sono domandati se questa affinità nascondesse qualcosa di più interessante. Del resto, sono entrambi single e potrebbero anche divertirsi insieme quando lontani dalle telecamere. I commenti in merito sono stati molti.

‘Ma c’è qualcosa tra loro?’; ‘i due si conoscono da anni, secondo me sono stati insieme’: insomma, il popolo del web vuole sapere e cerca risposte. Già tempo fa Alessandra Celentano aveva rivelato in una intervista di reputare Rudy Zerbi un grande amico. Ma adesso è stato il professore a svelare dettagli più piccanti riguardo il rapporto che li lega, ai microfoni di Super Guida Tv: “Io e Alessandra? Siamo amici e ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, siamo quasi mezzi parenti. Io forse sono l’unico che ha il coraggio di entrare nel camerino e dirle cose, gli altri no”.

Poi Rudy Zerbi è passato a dettagli più intimi riguardo la sua collega: “Si commuove anche lei, quando non vuole farlo vedere mi stringe il braccio sotto il banchetto di Amici. Quando vedete che abbassa il braccio, lì sento che ha bisogno di aiuto perché so che si sta commuovendo”. Insomma, abbiamo finalmente scoperto che anche Alessandra Celentano è umana. La conosciamo ormai da innumerevoli anni e abbiamo capito che dietro la sua severità si nasconde anche un cuore. E’ stata lei stessa ad ammettere di essere così dura per preparare i ragazzi al mondo che li aspetta fuori dal talent show.

