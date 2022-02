Bomba Antonella Clerici, Il duro sfogo in diretta contro la Rai “Non faccio più E’ sempre Mezzogiorno. Ecco cosa mi hanno fatto”

Antonella Clerici ha fatto una critica alle scelte della Rai in diretta televisiva, lasciando i telespettatori senza parole. Tutto è successo nel corso di E’ sempre mezzogiorno, programma che la donna conduce con successo. Qui la bella bionda è una padrona di casa ironica e sorridente, in uno studio luminoso e immerso nella natura, con una compagnia di giro allegra con cui si diverte a commentare l’Italia. Ogni giorno, verso l’ora di pranzo che ha fatto di lei una reginetta della rete di Stato, la donna incuriosisce il pubblico con piccoli tutorial e aneddoti, tastando il polso ai telespettatori che hanno sempre più bisogno di leggerezza.

Antonella Clerici è tornata alla ribalta dopo che, anni fa, le era stata tolta la conduzione di La prova del cuoco in favore di Elisa Isoardi. Adesso la ex fidanzata di Matteo Salvini è completamente fuori dalle scene e la bella bionda è tornata a riprendere il suo posto. Ma sembra che non tutto vada come lei vorrebbe. Proprio nella puntata andata in onda ieri la donna si è lamentata in diretta televisiva. Un reclamo che punta dritto verso i vertici Rai e le loro scelte di comunicazione. A far innervosire la presentatrice, infatti, è stata la mole di pubblicità mandata in onda durante E’ sempre mezzogiorno.

“Non vorrei essere un raccoglitore di pubblicità, vorrei fare anche la trasmissione” ha affermato Antonella Clerici con tono polemico. Un commento, questo, che ha lasciato interdetto il suo pubblico. L’opinione dei telespettatori si è divisa, come si può ben notare guardando i commenti del web. C’è chi, come la presentatrice, non sopporta tutte le pause che si fanno durante una trasmissione per dare spazio alla pubblicità. Nell’epoca del consumismo, veniamo bombardati con prodotti nuovi, con i migliori accessori, con le auto più innovative, ed è impossibile seguire uno show senza dover osservare anche tutti gli oggetti che ci vogliono vendere.

Allo stesso tempo, l’economia stessa del mondo del piccolo schermo è basata proprio sulle pubblicità. Sono loro che pagano, e più un programma viene seguito dai telespettatori, più aziende vogliono inserirsi per sponsorizzare il loro prodotto. Una presentatrice come Antonella Clerici dovrebbe essere grata per questo, e non lamentarsi. I redditi dei protagonisti del piccolo schermo sono molto alti rispetto a quelli di un comune lavoratore italiano. Per questo, i Vip dovrebbero ringraziare telespettatori e pubblicità, che ovviamente vengono gestite dai vertici della Rai.

