Bomba Arisa, Lettera di fuoco a Maria dopo aver lasciato Amici per Ballando: “Perchè me ne sono andata. Ecco la verità”

Quest’anno la scuola di Amici di Maria De Filippi ha subito davvero tanti cambiamenti. Lorella Cuccarini è passata al banco di canto mentre Arisa non è rientrata nel programma perché ha scelto di intraprendere un’altra avventura. La cantante andrà a Ballando con le Stelle, mentre Raimondo Todaro dalla classe di Milly Carlucci è passato ai banchi di danza di Maria De Filippi. Rosalba però, ha deciso di scrivere una lettera prima di chiudere i battenti con il talent show:

Così scrive Arisa: “Buongiorno a tutti. Oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola di imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista.

Ovviamente, non manca la gratitudine di Arisa per il periodo passato nella scuola di Amici come professoressa, ma anche ai colleghi e allo staff del programma: È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita, per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi, come avevamo concordato ‘con me o senza di me tu ci sarai’. E poi…

Auguro a tutto lo staff, dagli autori ai ballerini, dall’ufficio stampa ai prof di canto, ai tecnici, ai macchinisti, al regista, alla sartoria, alle signore dei camerini, agli autisti, di lavorare in serenità e di divertirsi. Sono tutte persone straordinarie ed è anche merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato”. Arisa quindi spiega qual è stato il motivo del cambiamento e perché proprio in questo momento ha deciso di cambiare programma e andare in un certo senso dalla concorrenza.

“Mi mancherà tutto quanto, ma ‘il mio mestiere è vivere la vita’. Voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, d’imparare ciò che mi manca, di diventare migliore. C’è ancora tanto da fare, da cantare, il mondo è gigante, il tempo passa, la vita è una….Grazie infinite Maria, spero di incontrarti presto per ringraziarti ancora, ancora e ancora. Un grande abbraccio a tutti, che sia una super mega magica edizione, ancora più super dell’anno scorso. Con affetto, Arisa”.

L’articolo Bomba Arisa, Lettera di fuoco a Maria dopo aver lasciato Amici per Ballando: “Perchè me ne sono andata. Ecco la verità” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.