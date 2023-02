Bomba artesanal é atirada em Batalhão da Polícia Militar em Natal

Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado para desativar outro artefato explosivo que não chegou a detonar. Policiais detonam artefato explosivo que foi arremessado em Batalhão da PM, em Natal

Uma bomba artesanal foi arremessada no 1º Batalhão de Polícia Militar, no bairro das Rocas, em Natal. O caso ocorreu por volta das 21h50 desta sexta-feira (24). Ninguém se feriu.

Após o atentado, policiais de outras companhias e viaturas foram ao local e, durante as diligências em torno do batalhão, foi encontrado outro artefato explosivo que também foi atirado, mas que não chegou a detonar.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado, identificou o artefato, fez a remoção e desativou o que seria uma granada industrial.

Após o incidente, equipes realizaram rondas na região, mas os autores do atentado não foram identificados.

A primeira bomba foi arremessada no teto do batalhão, próximo à caixa d’água do prédio. Uma equipe de manutenção vai analisar se houve dano ao patrimônio. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para averiguar a situação.

