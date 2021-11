Bomba Ballando, Addio a Milly Carlucci, Lite furiosa dietro le quinte: “Lascio il programma non ce la faccio più”. Cosa succede

Puntata dopo puntata di Ballando con le Stelle assistiamo ai litigi che avvengono tra i giudici e i concorrenti. A esserci negati, però, sono quelli che accadono nelle sale prove, a volte molto più forti. Le star in gioco non sempre riescono a trovare l’affinità con i loro insegnanti. Si ritrovano catapultati nel mondo della danza, costretti a provare ore e ore con una persona sconosciuta, che non per forza deve conquistare la loro stima e rispetto. Chissà quante e quali discussioni si sono consumate dietro le quinte del famoso programma Rai del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Oggi però, grazie a una particolare testimonianza, veniamo a conoscenza di un dettaglio in merito all’argomento. A parlarne è Sabrina Salerno, che a Ballando con le Stelle sta avendo un buon successo. In particolare, il free stile portato sul palco durante l’ultima puntata le ha fatto guadagnare moltissimi complimenti da parte della giuria. Ma la strada non è stata tutta semplice, anzi. Nonostante la sua bravura nell’eseguire i passi, spessi i temibili cinque hanno avuto da ridire sulle sue performances e sulle emozioni trasmesse. In particolare Selvaggia Lucarelli, che l’ha accusata di essere un po’ datata.

E’ proprio in questo periodo che Sabrina Salerno ha avuto un fortissimo litigio con Samuel Peron, l’insegnante che la sta guidando in questo percorso. Lui è uno dei veterani di Ballando con le Stelle, stimato in studio e dal pubblico. Ma, evidentemente, non dalla partner che gli è stata assegnata. “Non è stato facile affidarmi a lui, perché io sono abituata a stare sul palco da sola.” La concorrente ha raccontato la sua esperienza nel talent show in un’intervista al settimanale Oggi. In particolare, ha ricordato di quella volta che stava per lasciare lo show, dopo la terza puntata.

“E’ stato un disastro. Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che questo pogramma non fosse adatte a me, e con chi me la sono presa? Con lui. Gli ho detto che non potevamo funzionare, che non eravamo ben assortiti, e le sue coreografie non mi piacevano”. Parole molto gravi e irrispettose quelle di Sabrina Salerno nei confronti di Samuel Peron, che resta ugualmente il suo maestro. Ma i giudizi negativi, alla fine, le hanno dato la forza di andare avanti e di cacciare ancora più grinta, conquistando voti molti alti durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Da quel momento, il rapporto con il ballerino è decisamente migliorato. Sabrina Salerno è felicissima di averlo al suo fianco e ricorda quei momenti come una crisi di assestamento. “Ora ci vediamo anche fuori, ci confidiamo, ci siamo raccontati anche le cose più profonde. Siamo entrati in una bolla io e lui, siamo una delle coppie più vere di Ballando con le Stelle. Coppia di ballo, sia chiaro”. La show girl ha voluto quindi specificare che tra loro c’è solo un’amicizia, senza voler dare adito ai pettegolezzi che spesso nascono riguardo le coppie più amate. Non vediamo l’ora di vedere cosa porteranno in pista domani.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Ballando, Addio a Milly Carlucci, Lite furiosa dietro le quinte: “Lascio il programma non ce la faccio più”. Cosa succede proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.