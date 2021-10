bomba-ballando-con-le-stelle,-arriva-caterina-balivo-e-soffia-il-posto-a-un-nome-clamoroso.-decisione-improvvisa,-fan-sotto-choc

A breve avrà inizio una nuova stagione di Ballando con le Stelle e con tutta probabilità ritroveremo nella prima serata del sabato, insieme a Milly Carlucci, anche Caterina Balivo. Sono queste le indiscrezioni che circolano riguardo la ex conduttrice di Vieni da me. Il suo ruolo non sarà quello di concorrente, ma sarà uno nuovo inedito creato appositamente per lei. La padrona di casa, infatti, ha già rese note le coppie che prenderanno parte a questa nuova edizione della sua trasmissione. Tra queste, non compare il nome della collega e amica. Ma ce ne sono altri molto conosciuti.

Le coppie che quest’anno si cimenteranno in una gara a colpa di tango e cha cha cha a Ballando con le Stelle sono: Albano e Oxana Lebedew; Alvise Rigo e Tove Villfor; Andrea Iannone e Lucrezia Lando; Arisa e Vito Coppola; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Fabio Galante e Giada Lini; Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina; Memo Remigi e Maria Ermachkova; Mietta e Maykel Fonts; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. E’ evidente che il nome di Caterina Balivo non compare.

Ma sembra che la bella conduttrice sia pronta ad approdare a Ballando con le Stelle con un ruolo inedito. Caterina Balivo ha deciso di allontanarsi dal mondo del piccolo schermo nel periodo di massimo successo. Era alla conduzione di Vieni da me, talk molto seguito, quando ha scelto di prendersi una pausa. Tutto a causa della pandemia di Covid-19, che le ha fatto capire di dover dedicare il suo tempo alla sua famiglia. In quel periodo, la casa richiedeva la sua presenza e la donna non si è voluta tirare indietro. Oggi è pronta a ricominciare e si mostra molto agguerrita, ma il suo show è stato ormai cancellato dal palinsesto.

E’ stata Milly Carlucci a regalarle subito una nuova possibilità nel mondo della Rai. E lo ha fatto accogliendola a braccia aperte nella prima serata del sabato del primo canale. Un regalo meraviglioso per Caterino Balivo, che non si vedeva in televisione ormai da molti mesi. L’abbiamo vista nei panni di giurato a Il cantante mascherato. Lo show prevede che i Vip in gara, completamente travestiti e irriconoscibili, si scontrino in una gara all’ultima nota. Una giuria, insieme al pubblico, decidono i preferiti e cercano di indovinare le identità nascoste sotto le ingombranti maschere.

Identità che viene rivelata in diretta soltanto quando i personaggi vengono squalificati dal gioco. Caterina Balivo ha fatto parte della giuria e si è mostrata al pubblico Rai in una nuova veste. Messi da parte i sentimentalismi di Vieni da me, ha mostrato il suo lato divertente e ironico, puntando sulla simpatia. Adesso potrebbe essere nuovamente Milly Carlucci a darle visibilità, accogliendola in casa Ballando con le Stelle, trasmissione di punta del primo canale della Rai. Un’opportunità che, se andasse a buon fine, darebbe alla presentatrice la possibilità di conquistare un nuovo show tutto suo.

