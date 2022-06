bomba-ballando-con-le-stelle:-arriva-platinette-in-giuria.-ecco-chi-sostituisce,-l’addio-sconvolge-i-fan

A settembre la Rai inaugura la nuova stagione televisiva con un nuovo palinsesto. Il longevo programma, Ballando con le stelle di Milly Carlucci è stato nuovamente confermato e già da qualche settimana fremono i preparativi per la nuova edizione che sarà caratterizzata da molti cambiamenti. Questi ultimi riguarderanno sia i ballerini professionisti che la giuria. Pare proprio che tra i veterani cinque giurati qualcuno sarà sostituito. E’ il caso di Selvaggia Lucarelli. Al suo posto potrebbe esserci un suo ‘nemico’. Scopriamo di chi si tratta.

La bomba, in realtà, è stata sganciata dalla rivista online Tv Blog che è sempre informata sui retroscena delle trasmissioni più famose. Selvaggia Lucarelli è la giurata più temuta di Ballando con le stelle. Infatti, nel corso degli anni, ha avuto tante discussioni sia coi suoi colleghi che con le stelle ballerine. Nell’ultima edizione del programma si è scontrata pesantemente con Morgan e da quel momento già si vociferava che non avrebbe più ricoperto il ruolo che le calza a pennello.

Inoltre, qualche giorno fa, sul suo profilo instagram, Selvaggia Lucarelli ha risposto ad una serie di domande dei suoi followers. In particolare, le hanno chiesto se sarebbe rimasta a Ballando con le stelle, Piazza pulita e a Radio Capital. La giornalista ha dato tre risposte a riguardo ai tre programmi menzionati: ” Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale “. Ebbene, pare proprio che il “non ci rivediamo” si riferisca al programma di Milly Carlucci in quanto ci sono stati già vari episodi sconvenienti. Tv Blog ha fatto già alcuni nomi dei papabili sostituti.

Il primo potrebbe essere Giancarlo Magalli siccome ha già avuto modo di lavorare con la Carlucci nel cast de Il cantante Mascherato, dove si nascondeva nel costume della Lumaca assieme alla figlia Michela. Quella di Magalli, però, potrebbe essere una presenza non fissa bensì aggiuntiva. Poi ci sono alcuni ex concorrenti di Ballando con le stelle che potrebbero tornare nello show nel nuovo ruolo, appunto quello di giurato: Costantino Della Gherardesca e Mauro Coruzzi, in arte Platinette ( il più papabile tra tutti in quanto già ci sarebbero accordi con Milly)i quali di giuria se ne intendono molto.

Un nome che, invece, ha sconvolto parte del pubblico e che sicuramente ha fatto rimanere di stucco la Lucarelli è quello di Morgan. Quest’ultimo ha fatto parte del cast dei ballerini di Ballando lo scorso anno e tra i due è nata una vera e propria inimicizia tanto che la giurata diede come voto zero all’esibizione del concorrente. Per quanto riguarda Canino, Zazzaroni, Smith e Mariotto pare sia confermata, nuovamente, la loro partecipazione. Che ne sarà, invece, della spietata Selvaggia? Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Ballando con le stelle: Arriva Platinette in giuria. Ecco chi sostituisce, l’addio sconvolge i fan proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.