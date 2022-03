Bomba Ballando con le Stelle, Cambiano tre membri della giuria. Nome clamoroso al posto di Mariotto. Ecco chi arriva

In Rai non è ancora terminato Il Cantante Mascherato e già si parla della nuova stagione di Ballando con le Stelle che potrebbe slittare a febbraio dell’anno prossimo. Ancora una volta al centro dell’attenzione è la conferma o meno della giuria e in particolare di Guillermo Mariotto che probabilmente non sarà riconfermato nel cast. Oggi a parlarne è la Bruzzone, commentatrice a bordo campo che con il giudice non è mai andata molto d’accordo. Del resto, il famoso stilista non ha mai avuto peli sulla lingua e ha sempre mostrato le sue antipatie a cielo scoperto.

Dando così largo spazio a battutine, frecciatine, discussioni riguardo i partecipanti e le decisioni dell’uomo riguardo i voti da dare, a volte troppo dettati dal suo personalissimo gusto. Il carattere di Guillermo Mariotto non lascia spazio alle mezze misure: o lo si ama, o lo si odia. E la Bruzzone nel corso dei suoi anni a Ballando con le Stelle non ha sviluppato una grande simpatia per il giurato.

“Non è una novità il fatto che non sia mai andata d’accorso con lui. Ha detto alcune cose che non sono piaciute a me e a Selvaggia”, ha dichiarato in un’intervista a Trend and Celebrities. Già durante l’ultima edizione del talent show, la criminologa era intervenuta sempre a RTL 102.5 spiegando i motivi che la portavano a non vedere di buon occhio Mariotto.

“Io non vado d’accordo con questa persona praticamente dal primo istante in cui ho avuto modo di conoscerlo. Non trovo assolutamente accettabile i suoi modi di fare, quello che dice ed è davvero, non ti nascondo, complesso non intervenire in maniera pesante” racconta Roberta Bruzzone. Nonostante questo, le maniere un po’ forti, spesso anche esagerate, di Guillermo Mariotto sono sempre piaciute al pubblico di Ballando con le Stelle, che piangerebbe la sua futura assenza.

“Milly Carlucci fa un ottimo lavoro perché cerca di contenerlo e fa il possibile però ci sono volte in cui non si regola, come se non avesse proprio il controllo”. In effetti, la diplomazia della padrona di casa di Ballando con le Stelle è ammirevole, con una giuria peperina come quella che si è scelta. Ma anche questo è televisione e il modo di sputar fuori giudizi di Guillermo Mariotto è risultato vincente. Spesso insopportabile per concorrenti e insegnanti, ma sicuramente giusto per Rai 1. E nonostante la Bruzzone l’abbia tirata in ballo, anche Selvaggia Lucarelli non ha mai fatto puntata senza pubblicare un selfie con il suo vicino di bancone.

Parlando della futura stagione di Ballando con le Stelle, la commentatrice a bordo campo fa delle sue ipotesi riguardo il nuovo giudice scelto da Milly: “Al posto di Mariotto vedrei bene Platinette” afferma Roberta Bruzzone. Di certo un altro personaggio dal carattere forte e deciso. Ma per noi è impossibile immaginare qualcun altro al posto di Guillermo. Vedremo e giudicheremo a ottobre, sperando che la Carlucci ci riservi belle sorprese. Intanto, la criminologa lancia un altro scoop: probabilmente anche Razzi e Rossella Erra potrebbero non essere nella giuria popolare.

