Bomba Ballando con le Stelle, Fatto fuori un membro della giuria. Paolo Belli conferma: “Chi viene sostituito. Milly ha deciso”

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa con l’addio alla pista di Simone Di Pasquale, che ha deciso di non far più parte del cast di insegnanti a partire dalla stagione ventura. Ma, a quanto pare, potrebbe entrare a far parte della giuria. Lui è uno dei ballerini presenti sin dalla prima edizione del talent show di Milly Carlucci. Quando la sua coppia si è trovata in difficoltà e Bianca Guascogne è stata eliminata, ha deciso di tirar fuori l’artiglieria pesante. Sapendo di avere un pubblico molto affezionato, ha ricordato ai telespettatori la sua decisione, chiedendo loro di arrivare in finale.

Proprio così è riuscito a battere tutte le altre coppie durante il ripescaggio e ad arrivare addirittura alla finalissima di Ballando con le Stelle, riuscendo a battere addirittura Sabrina Salerno, sicuramente la concorrente più brava del talent show. Una strana finale rispetto agli standard della trasmissione, che ha visto vincere la personalità sulla bravura, con delle perfomances finali che hanno lasciato alquanto a desiderare, almeno per quel che riguarda il ballo. Si può dire con assoluta certezza che Arisa se l’è vista con Simone Di Pasquale e non con Bianca Guascogne, che è stata solo di contorno.

E’ stato Simone Di Pasquale la star dell’ultima serata di Ballando con le Stelle, pur non riuscendo a conquistare l’ultima grande coppa. Non solo lui, anche Sara Di Vaira ha detto addio alla famosissima pista, scatenando le lacrime di Milly Carlucci, che di solito è sempre molto attenta a non lasciar trapelare la sue emozioni. Adesso entrambi i ballerini continueranno a lavorare con la presentatrice a Il cantante mascherato, altro show da lei condotto. Intanto, è lecito domandarsi quale sarà il loro futuro sul piccolo schermo. E’ questa la domanda che ha fatto Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Al programma Rai ha partecipato come ospite proprio Simone Di Pasquale, che è rimasto molto vago sull’argomento. “Ci sono vari progetti in ballo”. A essere molto più esplicito è stato Paolo Belli, che ha ipotizzato la presenza dell’insegnante nella giuria: “Chi meglio di lui può fare il giudice, come si fa a non apprezzare di essere giudicati da uno che sa. E’ perfetto per la giuria di Ballando con le Stelle. Lui e Carolyn Smith sarebbero gli esperti di giuria”. Parole che subito hanno fatto pensare a una frecciatina nei confronti degli altri giurati, che mai come quest’anno sono stati criticati proprio per la loro scarsa comprensione della materia.

Anche l’ultima puntata di Ballando con le Stelle non è stata esente da critiche. Morgan ha accusato più di una volta sia Selvaggia Lucarelli che Guillermo Mariotto di non capire nulla di ballo, e gli ha chiaramente detto di rubare il lavoro a persone più preparate. L’artista che durante il suo percorso si è fatto apprezzare per il suo impegno e le sue bellissime performances, spesso esagera con le parole. Soprattutto considerando che anche il pubblico, e non solo i giurati, ha preferito Arisa a lui. Intanto, Paolo Belli ha voluto specificare di non aver nulla contro di loro: “No no, intendevo aggiungere un sesto posto in giuria non togliere”.

