bomba-ballando-con-le-stelle,-il-tradimento-choc-a-milly-carlucci,-dalla-giuria-passa-a-mediaset.-ecco-chi-va-via

Milly Carlucci ha ricevuto una notizia inaspettata: un volto di Ballando con le Stelle parteciperà a un altro programma e passerà a Italia Uno. Scopriamo di chi si tratta. Ad aver “tradito” Milly è il famoso haistylist che ha partecipato al talent show in coppia con la bravissima professionista di ballo ucraina Anastasia Kuzmina. Stando alle voci la Carlucci aveva proposto proprio a Federico di restare all’interno di Ballando anche per il prossimo anno per la giuria popolare ma a quanti pare il parrucchiere avrebbe preferito la D’Urso. Vediamo che farà.

Milly Carlucci, ‘tradita’ da uno dei suoi ex concorrenti

Milly Carlucci conduce da ben 16 anni ormai il seguitissimo dancing show Ballando con le Stelle su Rai Uno. Il programma mette in scena le capacità di ballerini non professionisti che, affiancati da danzatori esperti, si sfidano in diverse gare e performances per aggiudicarsi il premio finale. Alla sedicesima edizione, andata onda fino allo scorso dicembre, uno dei personaggi famosi che hanno partecipato al gioco, è stato Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style,il celebre hairstylist dei Vip. Il quale ha giocato in coppia con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina.

La coppia è riuscita ad aggiudicarsi un dignitoso quinto posto. E il parrucchiere delle star ha confessato che l’esperienza del talent per lui è stata emozionante. Adesso però a quanto pare Federico è pronto per una nuova avventura televisiva che lo porterà lontano da Milly, dal suo talent show e anche da ‘mamma Rai’. Scopriamo dove andrà. ( continua dopo la foto)

Ecco dove lo vedremo

Federico Fashion Style, il parrucchiere diventato famoso con il beauty show di Real Time Il salone delle Meraviglie, sarà protagonista di un format firmato Mediaset. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle farà da giudice al programma La Pupa e il secchione che sarà trasmesso a partire dal 15 marzo su Italia Uno. Insomma ha preferito il posto di giurato in casa Mediaset anzichè quello di Milly Carlucci

Il tv show vedrà come giuria, accanto al celebre hairstylist dei Vip anche Antonella Elia. E un terzo giudice di cui ancora non è stato svelato il nome ma quasi sicuramente sarà Soleil appena uscita dal Gf Vip. In realtà per ora anche il cast dei concorrenti è segreto. Ma sappiamo già che tra le Pupe ci sarà Flavia Vento e tra i secchioni invece Aristide Malnati, ex concorrente del Grande Fratello Vip, Nicolò Scalfi di Caduta Libera e Gianmarco Onestini, che sta per laurearsi in giurisprudenza. Il programma durerà otto settimane e a condurlo sarà l’amatissima presentatrice partenopea Barbara D’Urso.

