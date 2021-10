Bomba Ballando con le Stelle, La Rai taglia Milly Carlucci. Lei sbotta: “Decisione improvvisa, Non me lo aspettavo. Ecco cos’è successo”

A breve comincerà una nuova stagione di Ballando con le Stelle e quest’anno il cast scelto da Milly Carlucci è davvero promettente. Addio a volti per lo più sconosciuti, la maggior parte dei nomi che si cimenteranno nel talent show sono dei personaggi realmente famosi. In molti si saranno domandati: chissà quanto vengono pagati? In realtà, Milly Carlucci ha svelato in una intervista che il budget previsto per la realizzazione della sua trasmissione è stato tagliato. Una decisione della Rai che ha sorpreso molti, considerando che lo show regala sempre molte soddisfazioni in fatto di share.

La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha quindi voluto ribadire che i Vip che hanno accettato di prendere parte al talent non lo hanno fatto per motivi economici, ma soprattutto per il lustro che il programma regala. “Il cast di Ballando è frutto di una congiunzione astrale fortunata. Non abbiamo avuto a disposizione più soldi, anzi, c’è stato un taglio del 15% rispetto all’anno scorso”. Nonostante questo, Milly Carlucci è riuscita a ottenere la partecipazione di molti volti noti nel mondo del piccolo schermo. Come Albano, reduce dalla prima edizione di The Voice Senior di Antonella Clerici.

Il programma va in onda sempre nella prima serata del sabato, dopo la fine di Ballando con le Stelle. L’anno scorso ha riscosso grande successo, confermandosi anche per la prossima stagione. Milly Carlucci si ritroverà quindi a condividere il ruolo di reginetta del saturday night insieme alla conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Tornando ad Albano, l’anno scorso a The Voice Senior era coach insieme a sua figlia Jasmine. Ma la loro presenza non è stata confermata. Al loro post ci sarà Orietta Berti, personaggio dell’anno reduce dal successo di Mille, cantata insieme a Fedez e Achille Lauro.

Ma Albano non demorde e decide di ritentarci proprio con Ballando con le Stelle, mentre Jasmine, figlia avuta dall’amore con Loredana Lecciso, ha deciso di iscriversi all’Università a Milano. Un’altra concorrente molto chiacchierata di questa nuova stagione del talent show di Milly Carlucci è Arisa. Solo l’anno scorso ha lavorato per la concorrenza, come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi. La scuola per giovani talenti, iniziata già da qualche settimana, oggi ha un nuovo componente nel suo staff di maestri: Raimondo Todaro, famosissimo ballerino siciliano.

Un nome questo che pesa molto a Milly Carlucci. E’ stata proprio lei a credere in Todaro e a farlo crescere a Ballando con le Stelle. Dopo sedici anni insieme, questo voltafaccia era davvero inaspettato. Per questo molti hanno pensato che l’inserimento nel cast di Arisa fosse una sorta di ripicca. Ma la presentatrice ha affermato che si tratta solo di una fortunata causalità. Altri personaggi famosi che vedremo sfidarsi a suon di tango e cha cha cha sono: il chiacchieratissimo Morgan, Federico Fashion Style, Valeria Fabrizi, Fabio Galante, Memo Remigi, Andrea Iannone, Mietta e Sabrina Salerno.

