Bomba Ballando con le Stelle, Mariotto sull’addio al programma: “Ecco cos’è successo con gli altri giurati”. Fan sotto choc

La scelta di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le Stelle è ancora sulla bocca di tutti, ma adesso a ridimensionare le cose è intervenuto Guillermo Mariotto. L’insegnante siciliano era presente nel talent show di Milly Carlucci sin dalla prima edizione. Ma non è questo a rendere così sconvolgente per il pubblico la sua decisione di andare via. Negli anni ci siamo molto affezionati a lui. Lo abbiamo visto crescere e cacciare sempre più il suo caratterino tutto pepe. Ma soprattutto adoravamo vedere il rapporto che riusciva a instaurare con le Vip che gli venivano affidate.

Raimondo Todaro si è distinto per la sua dolcezza con le sue ballerine. Non dimenticheremo mai i bacetti dati alla fine di ogni esibizione. Il suo atteggiamento, molto fisico, ci ha fatto più volte sperare in una storia d’amore. E qualche volta è toccato proprio a lui prendersi una bella cotta. A Ballando con le Stelle, però, cacciava le unghie e gli artigli per difendere le proprie partner. Dalla dolcezza all’arroganza, in un mix che è piaciuto proprio a tutti. In tanti sono stati presenti, come lui, dalla prima edizione. ma non tutti faranno lo stesso scalpore quando andranno via.

Sicuramente i suoi fans potranno continuare a seguire Raimondo Todaro, che diventerà insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi. Lì dove, tra le maestre, c’è anche la sua ex moglie, Francesca Tocca. Siamo tutti molto curiosi di vederlo in queste nuove vesti, ma siamo anche certi che il Raimondo di Ballando con le Stelle resterà sempre nei nostri cuori in maniera differente. Ma tutti devono crescere e cambiare prima o poi. Il lavoro del ballerino, purtroppo, ha vita breve, e bisogna ingegnarsi per trovare una strada alternativa prima che la fine ti piombi addosso.

Raimondo Todaro non è certo il primo ad aver preso questa difficile decisione. E’ quello che afferma Guillermo Mariotto, che è evidentemente stufo di sentir parlare in continuazione dell’abbandono dell’insegnante siciliano. “Sono ballerini vanno e vengono. E’ anche normale che Raimondo vada a fare nuove esperienze. Non vedo drammi. E’ andata via la Titova, poi la Togni. E’ nella natura delle cose” ha dichiarato il giurato nel corso di un’intervista, per poi decidere ugualmente di lanciare una frecciatina all’ex insegnante di Ballando con le Stelle.

"Simone Di Pasquale e Samuel Peron i più cresciuti come uomini per testa e signorilità". Che sia una frecciatina per la maniera in cui Raimondo Todaro ha lasciato lo show, di soppiatto e senza parlarne con Milly Carlucci? Cambiare e migliorare non è certo un dramma, ma bisogna portare rispetto per chi ti ha permesso di crescere televisivamente. Infine, il giurato di Ballando con le Stelle fa una considerazione sui suoi colleghi: "Io mi trovo bene con gli altri. Sanno che io sbilancio tutto, che sono quello folle che fa come vuole, siamo collaudati. Anche i ballerini hanno compreso il mio modo di fare ironico e hanno imparato a giocare con me".

