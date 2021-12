bomba-ballando-con-le-stelle,-matano-e-bruzzone-nella-bufera:-“lite-dietro-le-quinte,-mi-ha-fatto-male”.-milly-sconvolta

Quest’anno uno dei personaggi più chiacchierati di Ballando con le Stelle è sicuramente Morgan che, a pochi giorni dalla finale di questa edizione, ha ancora da ridere sullo show che lo ha rimesso in gioco. I cattivi piacciono sempre, che siano delle soap opere o dei reality show. Così, ogni trasmissione in onda ha il suo cattivo e lo protegge a tutti i costi. Come al Grande Fratello Vip vediamo un Alfonso Signorini difendere l’arroganza e la presunzione di Soleil Sorge, nel talent del sabato sera della Rai vediamo l’artista offendere e lanciare improperi senza essere ripreso.

Il carattere irascibile di Morgan, del resto, non è una novità. A Ballando con le Stelle sicuramente l’artista ha portato il suo genio, e lo ha dimostrato esibizione dopo esibizione. Ma non ha dimenticato di portare anche il suo caratterino, per niente facile da gestire. Soprattutto quando nella giuria c’è una sua ex fiamma con la lingue biforcuta. Stiamo parlando di Selvaggia Lucarelli, che non si ferma davanti a niente e nessuno per esprimere le sue idee. Ed è proprio da qui che è partita la guerra dell’artista che, da quel momento, ne ha dette di tutti i colori sullo show e su chi lo gestisce.

Adesso Morgan ha deciso di utilizzare i canali social per far sapere ai suoi follower cosa ne pensa delle ultime puntate di Ballando con le Stelle e del modo in cui viene trattato. “Non puoi parlare delle mie intemperanze perché non sai quanta personalità c’è dietro. Io vorrei che la gente avesse una coscienza. Non riuscite ad immaginare cosa significhi essere diffamati pubblicamente. Non si possono lasciar parlare perché ogni volta che scrivono articoli di questo tipo, le persone ci credono. Sono operazioni molto brutte dal punto di vista culturale” l’artista si riferisce quindi a tutto quello che è stato detto su di lui.

I giornali, in particolare il sito Dagospia, sono i destinatari del suo messaggio. Ma Morgan sembra essere convinto che tutta la colpa delle malelingue su di lui sia da attribuire a personaggi presenti nello studio di Ballando con le Stelle: “Lucarelli, Bruzzone e Matano sono incoscienti sul loro fare del male pubblico a me. Si dovrebbe partire dal contenuto culturale che porto e dal fatto che con me la curva degli ascolti sale”. Insomma, il cantante pare credere realmente che sia in atto una congiura contro di lui e soprattutto contro il suo ruolo nel mondo del piccolo schermo. Morgan ha avuto anche litigi dietro le quinte e i dissapori non sono terminati in diretta mettendo anche a disagio la Carlucci.

In realtà, è stata proprio Milly Carlucci a ridargli una possibilità. Dopo la faccenda di Bugo e di Sanremo, infatti, nessuno lo richiedeva più. I contratti hanno scarseggiato sempre di più, finché la reginetta del sabato sera della Rai non ha deciso di dargli una ennesima possibilità volendolo come concorrente a Ballando con le Stelle. Dove, litigi a parte, Morgan ha avuto la possibilità di farsi conoscere meglio e di farsi apprezzare da un pubblico che non aveva mai compreso, appunto, la personalità e il genio nascoste dietro la sua irascibilità. Sicuramente, l’artista dovrebbe comunque cercare di fare un bagno di umiltà.

