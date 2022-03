Bomba Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa fuori due giurati. Ecco chi sono e chi prende il loro posto. Fan in delirio

Sono già due le protagoniste del piccolo schermo indiziate come prossime giudici o concorrenti di Ballando con le Stelle. Per chi segue Milly Carlucci è chiaro ormai che c’è un legame tra le due trasmissioni da lei condotte nella prima serata di Rai 1, il famoso talent show e la sua più recente sfida, Il cantante mascherato. Oggi la vediamo in onda il venerdì sera e l’atmosfera in studio ci rimanda irrimediabilmente all’altro show. Tra i giudici, infatti, c’è la vincitrice di Ballando, Arisa, mentre tra il pubblico c’è la famosa ballerina Sara Di Vaira, che quest’anno ha detto addio alla sua carriera come insegnante.

Infine, come coreografo dei balletti portati in scena, c’è Vito Coppola, che è stato proprio il partner di Arisa. Insomma, è chiaro che molti dei protagonisti di Ballando con le Stelle si guadagnano un posto anche a Il cantante mascherato. Possiamo quindi immaginare che queste scelte di Milly Carlucci varranno anche al contrario. La presentatrice si è distinta nel mondo della Rai proprio grazie alle scelte vincenti che riesce a fare in fatto di cast. Pur carente di amore per il trash e per le discussioni, la donna si ritrova a non avere neanche bisogno di accendere la miccia, visto che i suoi concorrenti sono già decisamente infuocati.

Così, Milly Carlucci tende a puntare molto su quei personaggi che riescono ad avere successo nei suoi programmi. Oggi, tra le protagoniste di Il cantante mascherato, c’è Iva Zanicchi, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. La donna è intervenuta eccezionalmente nella giuria del programma, quando Francesco Facchinetti non ha potuto prendere parte alla puntata. Questa sera la vedremo ancora sul palco della trasmissione Rai, per cantare insieme alle maschere ancora in gara. Tutta questa partecipazione della donna fa pensare a una probabile proposta per Ballando con le Stelle.

Iva Zanicchi è sempre presente, in un modo o nell’altro, nel mondo del piccolo schermo. L’anno scorso l’abbiamo vista come protagonista Mediaset, dove è stata opinionista a L’Isola dei famosi. La rete di Pier Silvio Berlusconi le ha dedicato anche delle puntate speciali, D’Iva, dove la donna ha potuto cantare i suoi maggiori successi e ospitare cantanti e amici di riguardo. Adesso sembra che il suo rapporto con la rete sia terminato e che il suo futuro sia in Rai. Sappiamo che la cantante ha già rifiutato la partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip e a L’isola dei famosi ma potrebbe accettare un posto in giuria proprio a Ballando.

Non solo Iva Zanicchi, c’è anche un altro nome possibile candidato alla prossima stagione di Ballando con le stelle. E’ quello di Bianca Guaccero, presentatrice della Rai attualmente al timone di Detto Fatto. In moltissimi pensano che ci sia proprio lei nascosta dietro la maschera di Medusa. La sua (ancora non accertata) partecipazione a Il cantante mascherato la pone già in prima fila come indiziata per la futura edizione di Ballando. Per avere conferme dovremo attendere ancora.

