Bomba Ballando con le stelle: Milly Carlucci fa fuori Roberta Bruzzone. Il litigio dietro l’addio, cos’è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Finalmente è stata ufficializzata la giuria di Ballando con le stelle. Dopo alcuni alti e bassi nella scelta dei giurati, il programma di ballo più famoso di casa Rai sta per tornare più carico che mai. Il cast anche quest’anno sarà eccezionale e tra addii e nuovi arrivi, Milly Carlucci non vede l’ora di tornare al timone del programma di rai 1. I preparativi sono ancora in corso.

Ad ottobre torna finalmente Ballando con le stelle, ancora una volta condotto da Milly Carlucci, ormai padrone di casa assoluta. I preparativi però sono già iniziati e la conduttrice insieme al suo team sta facendo di tutto per rendere la nuova stagione memorabile e ancora una volta con un grande seguito. La giuria è stata finalmente scelta e non sarà priva di novità, proprio come il cast. Infatti tra i concorrenti in gara, saranno sicuramente presenti Gabriel Garko, Marta Flavi, Nancy Brilli e Iva Zanicchi. Quest’ultima ha già dichiarato di voler puntare soprattutto sul tango e che vorrebbe anche mostrare le sue doti canore.

Altri membri del cast sono ancora da definirsi, ma è ormai certa la notizia della partecipazione di Eva Robin’s, attrice e cantante transgender. Per quanto riguarda la giuria, è da giorni che i rumorssembrano suggerire un addio al programma da parte di Selvaggia Lucarelli. Le indiscrezione avevano infatti insinuato che Arisa avrebbe preso il suo posto, tornando quindi a Ballando con le stelle ma questa volta da giurata. Stando ai pettegolezzi, la Lucarelli sarebbe stata rimpiazzata a causa delle grandi polemiche suscitate nell’edizione precedente. Ricordiamo infatti gli accesi litigi con Morgan, che hanno destato grande scalpore e creato un’aria di tensione in prima serata.

Questa indiscrezione su Selvaggia Lucarelli e sul suo possibile abbandono del programma è stata però smentita. La giuria di Ballando con le stelle si riconferma anche quest’anno e torna più forte che mai: oltre alla Lucarelli quindi, rivedremo ancora Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, ormai super veterani del programma. La stessa Selvaggia ha confermato la sua partecipazione tramite un post su instagram nel quale ha dichiarato ironicamente “Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone”, conquistando i suoi oltre 10 mila likes.

Inoltre è stato confermato anche il ritorno di Alberto Matano e Rossella Erra. Fuori invece Roberta Bruzzone, pare ci siano state delle incomprensioni sul rinnovo. E mentre la trasmissione si prepara al debutto, emergono intanto nuovi gossip sui soliti protagonisti di Ballando. Questa volta è il turno del ballerino Stefano Oradei, che per anni ha lavorato al fianco di Milly Carlucci. Pare che la sua relazione con la collega Greta Luna Saccone, iniziata 2 anni prima in Sardegna, sia terminata. È stato il ballerino a spiegarlo nelle sue storie su instagram ma il motivo non è ancora certo. Non ci resta che attendere altri aggiornamenti. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Bomba Ballando con le stelle: Milly Carlucci fa fuori Roberta Bruzzone. Il litigio dietro l’addio, cos’è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.