Bomba Ballando con le stelle, Milly Carlucci fa fuori Selvaggi Lucarelli. Lei scrive un post al veleno. Fan sotto choc

Nella prossima edizioni di Ballando potrebbe esserci una grande assente, ovvero Selvaggia Lucarelli. Già dopo la fine dell’ultima edizione c’erano stati degli indizi inequivocabile sul presunto addio della giornalista dalla trasmissione di Milly Carlucci, complice alcuni screzi con la giurta Carolyn Smith ma anche con la stessa padrona di casa che non avrebbe visto di buon occhio alcune frasi contro l’organizzazione del programma soprattutto in merito all’emergenza Covid, ( caso Mietta).

Nell’ultima edizione di Ballando, Le zuffe tra Selvaggia e Morgan erano prevedibili, si potrebbe azzardare a dire anche inevitabili visto il loro passato burrascoso e le forti personalità di entrambi, ma nell’ultima edizione di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli si è trovata a fare i conti anche con il “fuoco amico”, come lo ha definito in un post scritto dopo la finale e forse, per lei, anche la fine di un’avventura.

La giornalista, giurata del programma di Milly Carlucci dal 2016, aveva già dichiarato settimane fa di non divertirsi più come prima a causa di polemiche che proseguivano anche a telecamere spente, ma un post scritto dopo la fine di Ballando pare che la Lucarelli abbia dato un vero e proprio addio. Ecco cosa ha scritto: “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale – scrive su Instagram – E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche non ‘non detto’ e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di quanto pensassi”.

Selvaggia Lucarelli poi ringrazia stylist, trucco e parrucco, commenta la vittoria di Arisa, spezza una lancia a favore di Sabrina Salerno – lanciandone un’altra nei confronti di ‘ignoti’ – ma non una parola per Milly, che da anni la riconferma nella sua squadra di Ballando, tantomeno nessun chiarimento sulle discussioni avute con Carolyn Smith. “Sono contenta per la vittoria di Arisa (e di Vito, che è una notevole new entry). Non so se era la miglior ballerina, ma di sicuro la più tenace, originale e ‘controvento’” continua

E ancora: “Faccio i miei complimenti a Bianca Gascoigne, prima penalizzata e poi giustamente risarcita dal pubblico. A Sabrina Salerno perché essere persone perbene è meno vincente di quanto si pensi. Ed è un ballo difficilissimo, nella vita e nel lavoro, in cui spesso vengono premiati i bari. Infine faccio inaspettatamente i complimenti a Federico Fashion Style per l’intelligenza e l’ironia con cui si è giocato al meglio questa esperienza. E per aver dimostrato che buoni studi e belle citazioni non sempre significano saper stare al mondo”. Ma non si è fermata qua Selvaggia.

Frecciate in quantità industriale, poi l’affondo: “Quest’anno mi sembrava di giocare a Risiko con un carro armato e ho schivato l’armata fascista, le paillettes, il fuoco amico e il cantante (autosmascherato)”. Non che non sappia difendersi da sola, ma probabilmente Selvaggia Lucarelli si aspettava più prese di posizione da parte della padrona di casa in merito alla bagarre con Morgan. E non solo. Insomma, qualche dissapore sembra evidente, ora resta da capire se c’è la volontà di chiarirsi oppure quella di salutarsi, e dalle ultime sembra proprio che Milly abbia deciso di dire addio alla giurata. Seguici, basta un like!

