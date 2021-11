Bomba Ballando con le Stelle, Milly Carlucci furiosa confessa tutto su Albano Carrisi “Sono arrabbiata. Ecco la verità”

Quest’anno Ballando con le Stelle è criticato più che mai ma stavolta la padrona di casa, solitamente impeccabile, risponde piccata alle varie accuse. Milly Carlucci è evidentemente stufa delle notizie che girano sul web riguardo i protagonisti scelti da lei stessa per sfidarsi il sabato sera, su Rai 1, a ritmo di tango e cha cha cha. Stavolta a cadere sotto l’occhio del mirino è Albano Carrisi. Sin dalla prima puntata il famoso cantante ha fatto sognare il pubblico, non tanto per quel che riguarda le sue performances da ballerino, ma sicuramente per quelle canore. Ad ogni voto negativo lui ha risposto con una canzone.

Albano Carrisi, finora, ha portato in scena esclusivamente i suoi singoli, insistendo per far sentire ancora e ancora al pubblico in delirio la sua voce. Unica pecca: sin dalla prima settimana la sua insegnante di ballo ha avuto una frattura al piede che le impedisce di ballare correttamente. Il cantante non ha voluto cambiare partner ma, alla terza puntata di Ballando con le Stelle, ha dichiarato di volersi tirare indietro dalla competizione per lasciare che lei si riprenda completamente e non aggravi la sua situazione. Continuando a provare e a danzare, infatti, la ballerina potrebbe rovinare la sua carriera per sempre.

Milly Carlucci ha accettato le ‘dimissioni’ di Albano Carrisi insistendo sul fatto che, se la donna dovesse recuperare, la coppia tornerà sicuramente in gara. Ma da quel momento sono moltissime le polemiche scoppiate su questo caso. In molti si sono chiesti come mai il cantante non abbia potuto più semplicemente cambiare insegnante. Quindi, hanno cominciato a pensare che il vero motivo per cui lascia Ballando con le Stelle sarebbe quello di avere altri impegni e concerti. Ma stavolta la presentatrice ha deciso di dire la sua sull’argomento, smentendo le accuse del web.

“Ogni tanto sui social emergono delle cose un po’ stravaganti. Hanno insinuato che lui avrebbe dei concerti e cose così. Come anche altri hanno ribadito, sono solo falsità perché si parla di concerti non prima del 2022”. Milly Carlucci ha voluto anche chiarire che tutti i partecipanti di Ballando con le Stelle mantengono anche i loro impegni al di fuori del talent show. “I miei concorrenti non possono cancellare tutta la loro agenda. In questo periodo anche Arisa è alle prese con il suo album e di certo non le è stato impedito di proseguire con le registrazioni”.

Insomma, Ballando con le Stelle non è un impegno esclusivo e Milly Carlucci lo afferma con forza per togliere ogni dubbio sul caso Albano Carrisi: “Non possiamo certo impedire ai concorrenti di lavorare. Altrimenti dovremmo rinchiuderli qui e remunerarli diversamente per rimborsare gli impegni cancellati. Bisogna verificare le fonti per non rischiare di dire delle complete falsità”. Secondo la padrona di casa, quindi, la scelta del cantante di Cellino San Marco sarebbe realmente dovuta a un atto di correttezza nei confronti della sua insegnante. Vedremo se riuscirà a tornare in gara.

