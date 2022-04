bomba-ballando-con-le-stelle,-milly-carlucci-sceglie-un’altra-giornalista-nella-giuria.-ecco-chi-fa-fuori-e-chi-arriva

E’ appena terminata un’altra edizione di Il cantante mascherato e Milly Carlucci già è al lavoro per la realizzazione di Ballando con le stelle, che andrà in onda il prossimo autunno. Intanto, c’è già chi si propone nel cast del famosissimo talent show. Anno dopo anno il programma è diventato sempre più importante per la Rai, che si affida alla presentatrice per la prima serata del sabato. Gli artisti in gara sono diventati sempre più famosi, la giuria, seppur molto criticata, funziona e anche i commentatori a bordo campo hanno il loro importante ruolo. Per non parlare degli insegnanti, che a volte diventano i veri protagonisti.

Sicuramente entrare nel cast di Ballando con le stelle è una ambizione per molti protagonisti del piccolo schermo. In questo modo, infatti, molti personaggi hanno la possibilità di farsi conoscere anche dal più vasto pubblico del sabato sera. Così pensa Monica Marangoni, che ha ammesso il suo forte desiderio di prendere parte alla prossima edizione del dating show. “Mi piacerebbe tantissimo partecipare a Ballando con le stelle. E’ un sogno che coltivo da un po’ di tempo; è un programma che consente di mettersi in gioco, mi sentirei adatta e mi darebbe la possibilità di farmi conoscere dal pubblico in maniera diversa”.

Monica Marangoni è approdata su Rai 1 nel 2007 come inviata. Ma la conosciamo maggiormente da quando, nel 2018, ha preso la conduzione di L’Italia con voi, dove è stata accompagnata da Stefano Pelatresi. Per anni l’abbiamo vista poi al fianco di Tiberio Timperi come volto di Uno mattina, ma ha condotto anche altri programmi di informazione. Sicuramente per lei partecipare a Ballando con le stelle potrebbe essere un’occasione per fare un passo avanti nel mondo della Rai. Non solo attualità, ma anche leggerezza e divertimento, che è gran richiesto dal pubblico italiano in questi periodi difficili.

A Ballando con le Stelle Monica Marangoni dovrebbe mettersi in gioco con tutta se stessa. I protagonisti devono impegnarsi seriamente, insieme ai professionisti che li accompagnano, per portare in scena una performance corretta e da spettacolo. Spesso, dopo qualche settimana dall’inizio del talent show, li vediamo evidentemente dimagriti a causa delle ore di esercitazione passate in sala. Ore che portano anche alla formazione di un legame fortissimo con l’insegnante, che a volte per la gioia degli amanti del gossip si è trasformato anche in un corteggiamento o in una storia d’amore. Ma la giornalista potrebbe essere scelta anche per entrare nella giuria. Stando alle ultime infatti ad avere il posto in bilico sarebbe proprio la nota collega Selvaggia Lucarelli.

A dirigere questa orchestra, Milly Carlucci, presentatrice elegante e professionale che cerca di tenere ordine nella baraonda di artisti dal carattere importante che sceglie di avere nel suo cast a Ballando con le stelle. Per lei Monica Marangoni ha bellissime parole: “Stimo Milly Carlucci da sempre, è una numero uno. Ci siamo confrontate l’anno scorso, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare. Di sicuro io mi riproporrò”. Bisogna vedere se questa bella sviolinata avrà il suo effetto. Intanto attendiamo con trepidazione notizie dal talent show, certi che ci sarà un cast di tutto rispetto.

