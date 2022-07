Bomba Ballando con le stelle, Milly sostituisce un membro della giuria con la famosa prof di Amici. Le Novità

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare dei nuovi palinsesti televisivi e Ballando con le stelle è sempre al centro dei riflettori. L’amatissimo programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ritornerà ad ottobre con tantissime novità. Ogni giorno si assiste a voci di corridoio su chi potrebbero essere i nuovi giurati o i nuovi concorrenti che si sfideranno in pista da ballo. Pare proprio che ci sarà un ritorno tanto atteso e voluto dalla padrona di casa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Milly Carlucci è sempre più impegnata per trovare un cast spettacolare per la nuova edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice sta corteggiando alcuni volti noti per farli partecipare al suo programma. Nelle ultime ore gira voce che uno di loro possa essere l’ex moglie di Maurizio Costanzo, Marta Flavi che da tanto manca in tv. Gli altri possibili concorrenti sono Gabriel Garko e Nancy Brilli. Un nome certo, invece, è quello di Iva Zanicchi, la quale sarebbe già pronta per scendere in pista e affrontare questa nuova avventura.

Per quanto riguarda la giuria, invece, sembra quasi certo che ad abbandonare Ballando con le stelle sia Selvaggia Lucarelli, veterana giurata del programma. Il motivo pare essere collegato ai vari screzi che ci sono stati nell’ultima edizione, in particolare il litigio con Morgan. La giornalista, dunque, pare sia decisa a non voler ritornare a ricoprire il ruolo che le è stato criticato da tanti. Ebbene, al suo posto Milly vorrebbe l’amata cantante Arisa per un ritorno col botto.

Arisa ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Vito Coppola conquistandone la coppa. Dunque, senza dubbio, il nuovo ruolo sarebbe perfetto per lei in quanto ha avuto modo di conoscere le dinamiche del programma e del ballo. Inoltre, la cantante ha già svolto il ruolo di giurata sia ad Xfactor che a Il cantante Mascherato. Potrebbe essere curioso vedere anche come si comporta la coppia visto che la loro storia è un po’ altalenante e avvolta nel mistero.

Inoltre, si vocifera che in giuria potrebbe esserci anche Giancarlo Magalli ma solo per alcune puntate o addirittura come giurato d’eccezione. Quel che è certo è che gli altri quattro giurati, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, sono una costante del programma e torneranno ad alzare le loro amatissime palette anche nella nuova edizione di Ballando. Per tutte le altre notizie ufficiali non ci resta che attendere. A voi piacerebbe il ritorno di Arisa? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Ballando con le stelle, Milly sostituisce un membro della giuria con la famosa prof di Amici. Le Novità proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.