Bomba Ballando con le stelle: Milly stravolge la giuria. Una new entry fantastica, fan in delirio. Ecco chi arriva scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Continuano le indiscrezioni sul programma di ballo del sabato sera, Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La padrona di casa tiene tanto a fare sempre bella figura, mandando in onda un vero e proprio spettacolo. Infatti, nonostante il talent show venga trasmesso dal lontano 2005, gli ascolti sono sempre altissimi e i telespettatori non vedono l’ora che inizi la nuova edizione. Tante saranno le novità, non solo per i concorrenti della pista da ballo ma anche per la giura. Ecco tutti i dettagli.

Ballando con le stelle partirà agli inizi di ottobre con la diciottesima edizione. Al timone della conduzione ci sarà sempre l’inarrestabile Milly Carlucci e al suo fianco Paolo Belli. Dopo alcune conferme e smentite sappiamo per certo i cinque nomi della temutissima giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Proprio quest’ultima ha annunciato a sorpresa, pochi giorni fa, sul suo profilo instagram di tornare a ricoprire il ruolo di giurata.

Fino a che non annunciasse il suo ritorno, era data quasi per certa l’esclusione della Lucarelli dal programma. Si vociferava, infatti, che la giornalista non avrebbe più voluto tornare a ricoprire il suo ruolo nel programma di Rai 1, in seguito a tutte le discussioni che si crearono l’anno scorso, in particolare col concorrente Morgan. Contro tutte le aspettative, però, settimana scorsa, con un post ha dichiarato: ” Torno a Ballando con le stelle, è vero, ma solo per deliziarvi con una nuova sequela di look acqua e sapone”.

Dunque, oltre alla conferma di Selvaggia c’è anche un’altra novità che riguarda proprio la giuria. Milly Carlucci starebbe pensando di aumentare il numero dei giurati. Oltre ai fantastici 5, potrebbe esserci una new entry: Giancarlo Magalli. Il suo nome si vocifera da un po’ e non sarebbe la prima volta che abbia a che fare con la conduttrice siccome ha già partecipato a Il cantante Mascherato in coppia con sua figlia Michela. Potrebbe trattarsi anche di una presenza non fissa bensì saltuaria, una sorta di ospitata.

Per quanto riguarda i concorrenti che dovranno scendere sull’amata pista di Ballando con le stelle, sembra quasi certa la presenza di Iva Zanicchi, corteggiata dalla Carlucci già da un po’ di tempo. Infatti, la cantante stessa aveva promesso una performance da ballerina come ospite per una notte ma poi ciò non è più accaduto. E, avendo anche lei già partecipato anche a Il cantante Mascherato, non può non mettersi alla prova come ballerina per tutta l’edizione del programma. E voi che ne pensate? Vi farebbe piacere vederla nel talent show di Rai 1? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Bomba Ballando con le stelle: Milly stravolge la giuria. Una new entry fantastica, fan in delirio. Ecco chi arriva scritto su Più Donna da Imma Bartolo.