Bomba Ballando con le stelle: Nella giuria entra Giancarlo Magalli. Ecco chi fa fuori. La decisione di Milly sorprende tutti

Negli ultimi giorni, in casa Rai, si torna a parlare di Giancarlo Magalli, autore e conduttore televisivo. Protagonista è una notizia circa il suo futuro lavorativo: potrebbe tornare in uno dei programmi di Milly Carlucci. Scopriamo di cosa si tratta. Giancarlo Magalli è un personaggio televisivo poliedrico, un mix di cose: da autore e conduttore televisivo ad attore, sceneggiatore e commediografo.

Poche settimane fa lo abbiamo visto in prima serata nel programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, nelle vesti del personaggio Lumaca in coppia con la figlia Michela. Reduce da quell’avventura, ha dichiarato di essersi trovato benissimo e che si è trattato di una ‘bellissima esperienza’. A breve, invece, vedremo Magalli in una fiction Rai famosissima e amatissima. Parliamo di Don Matteo 13 in cui interpreterà il ruolo di un Vescovo dal carattere buono, saggio e accogliente, di cui, però, non ne conosce il nome.

Lo stesso conduttore, con grande entusiasmo, aveva annunciato la sua partecipazione alle riprese dell’amatissima fiction sui social: “volevo rendervi partecipi del fatto che lunedì mattina inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà il posto di Don Matteo di Terence Hill: Raoul Bova.”

Dunque, una stagione televisiva davvero ricca ed emozionante per il conduttore che ha affrontato nuove sfide lavorative dopo la conduzione de I Fatti Vostri, il longevo programma televisivo di intrattenimento in onda su Rai dal 1990 in fascia mattutina, prima del TG2 delle 13:00. Ma, notizie importanti riguardano il futuro di Giancarlo Magalli, il quale ha lanciato una vera bomba a Milly Carlucci con la quale si è trovato benissimo. Diciamo che, il conduttore stia facendo una sorte di corte, come ruolo di giudice, a Ballando con le stelle poiché il programma tornerà in autunno con la diciassettesima edizione.

Magalli ha, infatti, dichiarato: “Se arriverà l’invito, vengo molto volentieri, Milly, se mi fai fare il giudice. A ballare no, sono negato”. Il dance show delle stelle tornerà ad ottobre, sempre su Rai 1 e di sabato. Al timone della conduzione ci sarà sempre la bella Carlucci. Ebbene, la conduttrice accetterà la proposta/corte del suo amico Giancarlo? A quanto pare qualcosa bolle in pentola e il conduttore potrebbe davvero prendere il posto di un giurato. Non ci resta che attendere notizie certe dai diretti interessati e aspettare di sapere chi verrà fatto fuori in questo caso.

Fateci sapere la vostra opinione su questo nuovo articolo commentando sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Ballando con le stelle: Nella giuria entra Giancarlo Magalli. Ecco chi fa fuori. La decisione di Milly sorprende tutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.