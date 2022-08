Bomba Ballando con le stelle, Roberta Bruzzone sbotta: “Ecco perché sono stata cacciata”

Il nuovo palinsesto Rai sta per ripartire e anche Ballando con le stelle sta per riaprire la sua pista da ballo dove tanti personaggi famosi dovranno gareggiare. La messa in onda è fissata per sabato 8 ottobre. Al timone della conduzione ci sarà sempre l’inarrestabile Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Anche la temutissima giuria è stata confermata con i suoi fantastici 5: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Alcuni volti, però, non ci saranno più tra cui quello di Roberta Bruzzone.

La nuova edizione di Ballando con le stelle sarà ricca di novità. La padrona di casa, Milly, tiene sempre a fare bella figura e a regalare un sabato pieno di spettacolo ai suoi telespettatori. Come già preannunciato nella scorsa edizione, Simone di Pasquale, dopo bene 16 anni, non sarà più ballerino professionista ma sarà comunque presente nel programma proprio come opinionista assieme alla ballerina Sara Di Vaira. L’addio definitivo, invece, è stato dato dalla criminologa Roberta Bruzzone che dal 2017 è stata opinionista del programma al fianco di Alberto Matano.

La sua mancata riconferma già era stato oggetto di chiacchiericcio pochi giorni fa. Ma a confermarlo è stata proprio lei, poche ore, sul suo profilo instagram. Il motivo non risiede in alcun disguido né con Milly Carlucci né col programma ma, semplicemente, è stata una sua sua scelta a causa di altri impegni lavorativi. Infatti, ha anche annunciato che lei era stata riconfermata ma ha dovuto rinunciare a malincuore. Nel suo post ha anche riposto parole di ringraziamento nei confronti di tutte le persone che lavorano nel talent. “Cari amici, in considerazione dei molti messaggi ricevuti, vi confermo che ho deciso di porre termine alla mia avventura professionale nel programma Ballando con le stelle nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza anche nella edizione che sta per cominciare”.

“Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti. Ma ora quel poco tempo che avevo a disposizione si è ridotto ulteriormente. Da qui la decisione di rifiutare la richiesta di continuare a far parte del cast. Auguro a tutta la family di Ballando di replicare il grande successo delle precedenti edizioni. Ad Maiora semper”.

Sotto al suo post tantissimi sono stati i commenti dei suoi colleghi e anche dei fan. Le hanno augurato buona fortuna e le hanno anche scritto che mancherà molto a tutti loro. Tra questi, in particolare, c’è stato il collega Alberta Matano che ha esordito con ” Mi mancherai, ma noi ci vediamo sempre a La Vita in Diretta”. Anche Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno commentato con “Mi mancherai”. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Bomba Ballando con le stelle, Roberta Bruzzone sbotta: “Ecco perché sono stata cacciata” scritto su Più Donna da Imma Bartolo.